От разгрома Камеруна и нейтрализации Ибры до кошмара в Тулузе. Как сборная России играет решающие матчи на крупных турнирах
Помним важную победу над другой скандинавской командой.
Помним важную победу над другой скандинавской командой.
В истории сборной России было несколько случаев, когда третий тур группового этапа на крупном турнире для нее по большому счету уже ничего не решал. Три года назад мы уже обеспечили себе выход в
Шесть раз третий матч на турнире становился для сборной России определяющим, как сейчас. Фактически его результат и определял, каким турнир запомнится в сознании россиян — провальным или успешным.
Перед решающей игрой с Данией на Евро-2020 мы обратились к истории и вспомнили, как сборная России выступала в матчах, когда на кону стояло все. Сейчас, кстати, Winline дает коэффициент 4.90 на победу команды Станислава Черчесова, вероятность ничьи оценивается 3.95, победы Дании — 1.77.
Единственный случай в истории, когда российская сборная крупно победила в последнем туре, но при этом никуда не вышла. Команда Павла Садырина угодила в сложную группу вместе с будущими чемпионами мира бразильцами и будущими бронзовыми призерами турнира шведами. Обеим командам россияне проиграли в два мяча, но шансы на выход в
В решающей игре сборная России с Черчесовым в воротах уничтожила Камерун со счетом 6:1 —
А вот на чемпионате мира в Японии и Корее группа считалась проходной — ни одного фаворита, даже Бельгия тогда была европейским середняком, не более. В первом матче сборная России ожидаемо обыграла Тунис, а вот затем с минимальным счетом уступила Японии. В Москве это событие было отмечено знаменитыми беспорядками на Манежке. Окей, с организаторами крупных турниров всегда сложно играть — помогают родные болельщики, да и фактор домашнего судейства отменять нельзя (как это показали дальнейшем игры сборной Кореи против итальянцев и испанцев).
Во встрече с Бельгией команде Олега Романцева, как и сейчас сборной Черчесова, достаточно было сыграть вничью. Соперник открыл счет в самом начале прямым ударом со штрафного. Россияне отыгрались сразу после перерыва усилиями Владимира Бесчастных и после выхода совсем молодого Дмитрия Сычева, оживившего игру впереди. Тем не менее к 82-й минуте бельгийцы забили еще дважды, и все стало понятно. На поле вышел Александр Кержаков, Сычев отыграл еще один мяч, но на этом все. Слезы Сычева — главный символ проигранного ЧМЯКа.
На триумфальном для себя чемпионате Европы сборная России прибавляла с каждым матчем. Началось все с разгрома от будущих чемпионов испанцев (и фразы комментатора Виктора Гусева о том, что Роман Широков, тогда игравший на позиции центрального защитника, не уровень сборной), затем была трудовая победа над Грецией, а вот со шведами россияне показали класс.
К третьему матчу получил возможность играть Андрей Аршавин, дисквалифицированный за красную карточку в отборочном матче с Андоррой. Его появление во многом преобразило игру команды Хиддинка впереди, и моменты у ворот Исакссона возникали один за другим. Пришлось несколько раз выручить и Игорю Акинфееву,
Тем не менее россияне могли забивать много больше двух мячей. Уже в том матче просматривались контуры будущей
Волею случая греки попадали с нашей командой в одну группу на протяжении трех чемпионатов Европы подряд. На турнирах 2004 и 2008 годов россияне их обыгрывали, и, казалось, что в 2012-м будет так же. Команда Дика Адвоката начала Евро с уверенной победой над Чехией (4:1). И даже пробуксовка в игре с Польшей (1:1) не воспринималась как катастрофа — ну, опять же, одни из хозяев чемпионата. В последнем матче было достаточно ничьей для выхода в
И игра, на самом деле, у сборной России в третьем туре шла — возникали опасные моменты, но подводила реализация. Греки же, по сути, реализовали единственный момент, который у них возник после неудачной скидки Игнашевича. В таком же стиле сборная Греции выиграла Евро-2004. Вылет сборной России с Евро-2012 после триумфа четырехлетней давности воспринимался на родине болезненно. Андрей Аршавин именно тогда выдал нетленное: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».
И снова группа, которая считалась несложной — те же самые бельгийцы (уже звездные, но все еще не такие крутые, как сейчас), одна из азиатских сборных (Корея) и представитель Африки (Алжир). Даже близко не то, что было на том же чемпионате мира 1994 года.
Однако после двух матчей Россия имела в активе всего одно очко, заработанное в первой игре с корейцами, когда пришлось отыгрываться по ходу матча. С бельгийцами не удалось добиться и этого, хотя единственный мяч соперник забил только на 88-й минуте. Казалось, что уж Алжир должны обыгрывать и проходить дальше. Ворчание про невзрачную игру команды Капелло рассматривалось уже в контексте будущего выступления в
Алжир оказался невероятно бойкой и атлетичной командой, которая переигрывала россиян на протяжении большей части матча. На гол Кокорина ответил Ислам Слимани, и ничья выбила сборную России с ЧМ. В ретроспективе Алжир оказался одним из открытий турнира: уступили бельгийцам в один мяч (да так, что те еле вырвали победу), забили четыре мяча Корее, а в
На Евро-2016 изменился формат,
Теоретически победа над Уэльсом могла дать сборной России даже второе место в группе (если бы в параллельной игре англичане обыграли Словакию). Но о любых раскладах пришлось забыть, когда валлийцы начали реализовывать моменты — уже к 20-й минуте счет был 2:0 в их пользу. Бэйл во втором тайме довел счет до крупного, и Евро сборная России покинула в полнейшей депрессии.
Выходит, что за шесть попыток лишь один раз решающий матч сложился в нашу пользу (если не считать победу над Камеруном, которая ничего не дала). Пора выправлять статистику!