От разгрома Камеруна и нейтрализации Ибры до кошмара в Тулузе. Как сборная России играет решающие матчи на крупных турнирах

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В истории сборной России было несколько случаев, когда третий тур группового этапа на крупном турнире для нее по большому счету уже ничего не решал. Три года назад мы уже обеспечили себе выход в плей-офф после двух матчей, но чаще это была неприятная формальность (Евро-96, Евро-2004, ЧМ-2014).

Шесть раз третий матч на турнире становился для сборной России определяющим, как сейчас. Фактически его результат и определял, каким турнир запомнится в сознании россиян — провальным или успешным.

Перед решающей игрой с Данией на Евро-2020 мы обратились к истории и вспомнили, как сборная России выступала в матчах, когда на кону стояло все. Сейчас, кстати, Winline дает коэффициент 4.90 на победу команды Станислава Черчесова, вероятность ничьи оценивается 3.95, победы Дании — 1.77.

ЧМ-1994. Россия — Камерун — 6:1

Единственный случай в истории, когда российская сборная крупно победила в последнем туре, но при этом никуда не вышла. Команда Павла Садырина угодила в сложную группу вместе с будущими чемпионами мира бразильцами и будущими бронзовыми призерами турнира шведами. Обеим командам россияне проиграли в два мяча, но шансы на выход в плей-офф сохранялись, поскольку тогда чемпионат мира проводился по формуле нынешнего Евро — 24 команды, из которых 16 проходят дальше.

В решающей игре сборная России с Черчесовым в воротах уничтожила Камерун со счетом 6:1 — пента-трик оформил Олег Саленко и вошел в историю ЧМ. Ходили даже слухи о странном характере игры, так как россияне сильно улучшили разницу забитых и пропущенных, а за Камерун отличился 42-летний Роже Милла, также став рекордсменов в истории турнира. Впрочем, даже эта победа России не помогла — вместе с командой Южной Кореи она стала одной из двух сборных, которые не смогли выйти в матчи на вылет с третьего места. Особенно обидно было из-за того, что Бельгия позволила Саудовской Аравии себя обыграть и пройти дальше.

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ЧМ-2002. Бельгия — Россия — 3:2

А вот на чемпионате мира в Японии и Корее группа считалась проходной — ни одного фаворита, даже Бельгия тогда была европейским середняком, не более. В первом матче сборная России ожидаемо обыграла Тунис, а вот затем с минимальным счетом уступила Японии. В Москве это событие было отмечено знаменитыми беспорядками на Манежке. Окей, с организаторами крупных турниров всегда сложно играть — помогают родные болельщики, да и фактор домашнего судейства отменять нельзя (как это показали дальнейшем игры сборной Кореи против итальянцев и испанцев).

Во встрече с Бельгией команде Олега Романцева, как и сейчас сборной Черчесова, достаточно было сыграть вничью. Соперник открыл счет в самом начале прямым ударом со штрафного. Россияне отыгрались сразу после перерыва усилиями Владимира Бесчастных и после выхода совсем молодого Дмитрия Сычева, оживившего игру впереди. Тем не менее к 82-й минуте бельгийцы забили еще дважды, и все стало понятно. На поле вышел Александр Кержаков, Сычев отыграл еще один мяч, но на этом все. Слезы Сычева — главный символ проигранного ЧМЯКа.

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Евро-2008. Россия — Швеция — 2:0

На триумфальном для себя чемпионате Европы сборная России прибавляла с каждым матчем. Началось все с разгрома от будущих чемпионов испанцев (и фразы комментатора Виктора Гусева о том, что Роман Широков, тогда игравший на позиции центрального защитника, не уровень сборной), затем была трудовая победа над Грецией, а вот со шведами россияне показали класс.

К третьему матчу получил возможность играть Андрей Аршавин, дисквалифицированный за красную карточку в отборочном матче с Андоррой. Его появление во многом преобразило игру команды Хиддинка впереди, и моменты у ворот Исакссона возникали один за другим. Пришлось несколько раз выручить и Игорю Акинфееву, все-таки у сборной Швеции впереди играл дуэт Ибрагимович — Ларссон, да и в полузащите звезд хватало.

Тем не менее россияне могли забивать много больше двух мячей. Уже в том матче просматривались контуры будущей чудо-победы над Голландией.

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Евро-2012. Греция — Россия — 1:0

Волею случая греки попадали с нашей командой в одну группу на протяжении трех чемпионатов Европы подряд. На турнирах 2004 и 2008 годов россияне их обыгрывали, и, казалось, что в 2012-м будет так же. Команда Дика Адвоката начала Евро с уверенной победой над Чехией (4:1). И даже пробуксовка в игре с Польшей (1:1) не воспринималась как катастрофа — ну, опять же, одни из хозяев чемпионата. В последнем матче было достаточно ничьей для выхода в плей-офф.

И игра, на самом деле, у сборной России в третьем туре шла — возникали опасные моменты, но подводила реализация. Греки же, по сути, реализовали единственный момент, который у них возник после неудачной скидки Игнашевича. В таком же стиле сборная Греции выиграла Евро-2004. Вылет сборной России с Евро-2012 после триумфа четырехлетней давности воспринимался на родине болезненно. Андрей Аршавин именно тогда выдал нетленное: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

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ЧМ-2014. Алжир — Россия — 1:1

И снова группа, которая считалась несложной — те же самые бельгийцы (уже звездные, но все еще не такие крутые, как сейчас), одна из азиатских сборных (Корея) и представитель Африки (Алжир). Даже близко не то, что было на том же чемпионате мира 1994 года.

Однако после двух матчей Россия имела в активе всего одно очко, заработанное в первой игре с корейцами, когда пришлось отыгрываться по ходу матча. С бельгийцами не удалось добиться и этого, хотя единственный мяч соперник забил только на 88-й минуте. Казалось, что уж Алжир должны обыгрывать и проходить дальше. Ворчание про невзрачную игру команды Капелло рассматривалось уже в контексте будущего выступления в плей-офф.

Алжир оказался невероятно бойкой и атлетичной командой, которая переигрывала россиян на протяжении большей части матча. На гол Кокорина ответил Ислам Слимани, и ничья выбила сборную России с ЧМ. В ретроспективе Алжир оказался одним из открытий турнира: уступили бельгийцам в один мяч (да так, что те еле вырвали победу), забили четыре мяча Корее, а в плей-офф проиграли Германии лишь в дополнительное время.

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Евро-2016. Россия — Уэльс — 0:3

На Евро-2016 изменился формат, из-за большего числа участников из группы можно было выходить даже с третьего места. На это мы и рассчитывали, когда по итогам двух сыгранных матчей смогли похвастаться лишь ничьей с Англией (спасибо голу Алексея Березуцкого на второй добавленной минуте). Словаки раскатали команду Леонида Слуцкого так, что счет 2:1 выглядел как помилование.

Теоретически победа над Уэльсом могла дать сборной России даже второе место в группе (если бы в параллельной игре англичане обыграли Словакию). Но о любых раскладах пришлось забыть, когда валлийцы начали реализовывать моменты — уже к 20-й минуте счет был 2:0 в их пользу. Бэйл во втором тайме довел счет до крупного, и Евро сборная России покинула в полнейшей депрессии.

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