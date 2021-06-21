Сложнейший экзамен для сборной: анонс матча Россия — Дания

Сборная России взяла необходимые три очка с Финляндией и тем самым успокоила своих болельщиков, но лишь слегка. К игре команды Черчесова по-прежнему много вопросов. В этот раз тренер словно прислушался к критике после разгрома от Бельгии и сделал сразу несколько замен. Сафонов внезапно заменил Шунина в воротах, и настоящая проверка будет для молодого вратаря «Краснодара» сегодня, все-таки финны только раз попали в створ. Дивеев вышел вместо Семенова в центре защиты и таких грубых ошибок не допускал, смущает только то, что ему часто приходилось действовать в подкатах, тут грань между фолом и чистым отбором всегда тонкая. Сработал и ход с Миранчуком. Алексей был одним из немногих, кто мог обострить, и именно его прекрасная техника позволила забить победный гол.



Дания в отличие от России не стала церемониться с Бельгией и здорово нажала на оборону — самое слабое место бельгийцев. В первом тайме этот ход сработал, датчане забили быстрый гол и могли отличиться еще. Без Эриксена им, конечно, не хватает креатива в атаке, так что моменты возникают либо после отбора мяча у чужой штрафной, либо после навесов, либо за счет удачного дриблинга. Но во втором тайме и сил стало поменьше, и у Бельгии вышел де Брюйне, который и перевернул ход матча. Так, довольно неожиданно, при неплохой игре у Дании 0 очков после 2 матчей. Еще одна удивительная статистика на этом Евро датчане 44 (!) раза били по воротам (12 в створ) и забили только один гол.