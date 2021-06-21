Сложнейший экзамен для сборной: анонс матча Россия — Дания

Сборная России взяла необходимые три очка с Финляндией и тем самым успокоила своих болельщиков, но лишь слегка. К игре команды Черчесова по-прежнему много вопросов. В этот раз тренер словно прислушался к критике после разгрома от Бельгии и сделал сразу несколько замен. Сафонов внезапно заменил Шунина в воротах, и настоящая проверка будет для молодого вратаря «Краснодара» сегодня, все-таки финны только раз попали в створ. Дивеев вышел вместо Семенова в центре защиты и таких грубых ошибок не допускал, смущает только то, что ему часто приходилось действовать в подкатах, тут грань между фолом и чистым отбором всегда тонкая. Сработал и ход с Миранчуком. Алексей был одним из немногих, кто мог обострить, и именно его прекрасная техника позволила забить победный гол.
Дания в отличие от России не стала церемониться с Бельгией и здорово нажала на оборону — самое слабое место бельгийцев. В первом тайме этот ход сработал, датчане забили быстрый гол и могли отличиться еще. Без Эриксена им, конечно, не хватает креатива в атаке, так что моменты возникают либо после отбора мяча у чужой штрафной, либо после навесов, либо за счет удачного дриблинга. Но во втором тайме и сил стало поменьше, и у Бельгии вышел де Брюйне, который и перевернул ход матча. Так, довольно неожиданно, при неплохой игре у Дании 0 очков после 2 матчей. Еще одна удивительная статистика на этом Евро датчане 44 (!) раза били по воротам (12 в створ) и забили только один гол.
Сегодня состав сборной России снова может измениться. Набирает форму Семенов, если он будет готов, то заменит в защите Баринова, который много нервничал и ошибался в матче с финнами и был близок к удалению. В адрес Дзюбы тоже звучит критика, форвард «Зенита» не так эффективен, как на домашнем чемпионате мира. Артем не забивает за сборную в 5 матчах подряд, при этом он по-прежнему выигрывает много верховых единоборств, да и голевой пас на Миранчука отдал именно Дзюба. Наверное, выпускать вместо него Соболева Черчесов не рискнет, а вот на замену нападающий «Спартака» может выйти.
Расклад перед матчем яснее ясного, если Россия играет вничью или побеждает, то она в плей-офф и почти наверняка попадет на Уэльс в 1/8 финала. Любое поражение практически гарантированно отправляет сборную Черчесова на четвертое место в группе — все из-за тех злосчастных 0:3 с Бельгией. Дания играет дома, при своих болельщиках, ее дополнительно мотивирует ситуация с Эриксеном. На игру они выйдут заряженными, как это было в игре с бельгийцами. Датчане закономерно считаются фаворитами в этой встрече, при этом им нужно забивать больше одного гола, чтобы поправить разницу забитых и пропущенных, а следовательно, придется раскрываться. Россия может этим воспользоваться и уколоть в контратаке, так что голов сегодня можно ждать. БК Winline на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,99.
Андрей Санталов