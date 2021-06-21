В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами

Свищев назвал неуважением самоуверенные заявления датчан, отметив, что важнее проявлять себя на поле. «Пусть говорят, нет никаких проблем. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать все, на что способны, даже больше», — посчитал он.

20 июня нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен в интервью Sport.tv2 заявил, что его команда обязана обыгрывать Россию. «Если не способен обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь плей-офф», — добавил он.