Самое известное побоище России с Данией: позорный матч поколения Жиркова и Быстрова наши заканчивали всемером

Наверное, это уникальный случай, когда в истории противостояния двух сборных, самое яркое впечатление — это матча молодежек (если это не хоккей, конечно). Но с Россией и Данией все обстоит именно так.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

Самый яркий состав молодежки постсоветского периода должен был хоть как-то поднять русский футбол со дна после непопадания на ЧМ-2006. Ну, реально, посмотрите на состав: Акинфеев, Габулов, Жирков, Быстров, Ещенко, Набабкин, Денисов, Самедов, Саенко, Билялетдинов — редкий случай, когда практически все поколение стало звездами хотя бы на уровне РПЛ. Но тогда отбор на молодежный прошел донельзя натужно — два проигрыша португальцам, а также поражение от Словакии в последнем туре — от полного позора спасла разница (+18), которая все же позволила пройти в стыки.

В потенциальных соперниках значились Франция, Италия, Германия и Голландия, но выпали скромные датчане. Виталий Мутко на радостях начал перебрасываться фразами с тренером молодежки Чернышовым уровня «Надеюсь, за результат можно не переживать?», а в Брондбю не прилетел ни один представитель РФС. Спасибо, что хоть вызвали Жиркова и Билялетдинова, которые еще проходили в молодежку, хоть уже играли за главную команду.

К решающей игре Россия подошла минимально уступив дома, но в Копенгагене Жирков уже на второй минуте сравнял двухматчевый счет. Казалось, вот сейчас-то сборная докатит до легкой победы, но уже к 16-й минуте Дания вела 2:1. Команда возглавляющего тогда молодежку Андрея Чернышова начала нервничать, а на исходе часа матча пропустила третий — Акинфеев пнул соперника в своей штрафной после борьбы и привез таким образом пенальти.

Исландский судья Алан Келли не засчитал два гола сборной России — оба раза из-за офсайда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zPf7jlfbvR0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жирков психанул после второго: стянул с себя футболку и предлагал ее боковому, якобы предлагая сыграть ему самому. Автор единственного мяча России в этой игре был удален (вторая желтая), а следом за ним с поля отправили прибежавшего заступаться Быстрова.

Дальше были удаления Черногаева и Бухарова за грубую игру, а еще красную выписали Самедову, который со скамейки запасных кинул в одного из игроков Дании перчатки. Как расскажет впоследствии тогдашний наставник команды, один из датчан якобы покрутил пальцем у виска в адрес нашей команды.

Итог — 1:3 (Россия доиграла матч всемером) и вылет. Молодежную сборную хейтили не хуже главной, проигрывавшей годом ранее Португалии со счетом 1:7.

Спустя годы Чернышов скажет про работу ирландского рефери: «Это было “убийство”, судейский беспредел». И еще найдет политическую подоплеку в произошедшем: «Изначально нельзя было назначать на игру сборной России судью из Ирландии, учитывая, что за год до этого мы ругались (играли в стыках. — Sport24) с соседним Уэльсом за право поехать на чемпионат Европы».

Алан Келли стал для российского футбола легендарной фигурой благодаря интервью Владимира Быстрова после матча. Тогда родился величайший мем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mdoSaxNX9D4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К концу нулевых Келли стал одним из самых популярных арбитров в Ирландии и уже тогда начинал работать в еврокубках. В 2013 он отсудил матч между «Шерифом» и «Анжи» в Лиге Европы (0:0), а после него вспомнил ту самую игру в интервью «Советскому Спорту»:

«Ваши ребята сами виноваты — начали грубить. Но если судить по успешной карьере Жиркова, Быстрова, Бухарова, то выводы были сделаны, они шли верной дорогой».

В 2014-м Келли перебрался в Штаты и проработал там до 2019-го, обслуживая матчи МЛС. В 2015, 2016 и 2018 годах он признавался лучшим арбитром Высшей лиги.