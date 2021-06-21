Самое известное побоище России с Данией: позорный матч поколения Жиркова и Быстрова наши заканчивали всемером

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
12:21 (мск), источник: Sport24

Самое известное побоище России с Данией: позорный матч поколения Жиркова и Быстрова наши заканчивали всемером

«Как можно было назначить судью скандинава?».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Наверное, это уникальный случай, когда в истории противостояния двух сборных, самое яркое впечатление — это матча молодежек (если это не хоккей, конечно). Но с Россией и Данией все обстоит именно так.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Самый яркий состав молодежки постсоветского периода должен был хоть как-то поднять русский футбол со дна после непопадания на ЧМ-2006. Ну, реально, посмотрите на состав: Акинфеев, Габулов, Жирков, Быстров, Ещенко, Набабкин, Денисов, Самедов, Саенко, Билялетдинов — редкий случай, когда практически все поколение стало звездами хотя бы на уровне РПЛ. Но тогда отбор на молодежный прошел донельзя натужно — два проигрыша португальцам, а также поражение от Словакии в последнем туре — от полного позора спасла разница (+18), которая все же позволила пройти в стыки.

В потенциальных соперниках значились Франция, Италия, Германия и Голландия, но выпали скромные датчане. Виталий Мутко на радостях начал перебрасываться фразами с тренером молодежки Чернышовым уровня «Надеюсь, за результат можно не переживать?», а в Брондбю не прилетел ни один представитель РФС. Спасибо, что хоть вызвали Жиркова и Билялетдинова, которые еще проходили в молодежку, хоть уже играли за главную команду.

К решающей игре Россия подошла минимально уступив дома, но в Копенгагене Жирков уже на второй минуте сравнял двухматчевый счет. Казалось, вот сейчас-то сборная докатит до легкой победы, но уже к 16-й минуте Дания вела 2:1. Команда возглавляющего тогда молодежку Андрея Чернышова начала нервничать, а на исходе часа матча пропустила третий — Акинфеев пнул соперника в своей штрафной после борьбы и привез таким образом пенальти.

Исландский судья Алан Келли не засчитал два гола сборной России — оба раза из-за офсайда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жирков психанул после второго: стянул с себя футболку и предлагал ее боковому, якобы предлагая сыграть ему самому. Автор единственного мяча России в этой игре был удален (вторая желтая), а следом за ним с поля отправили прибежавшего заступаться Быстрова.

Дальше были удаления Черногаева и Бухарова за грубую игру, а еще красную выписали Самедову, который со скамейки запасных кинул в одного из игроков Дании перчатки. Как расскажет впоследствии тогдашний наставник команды, один из датчан якобы покрутил пальцем у виска в адрес нашей команды.

Итог — 1:3 (Россия доиграла матч всемером) и вылет. Молодежную сборную хейтили не хуже главной, проигрывавшей годом ранее Португалии со счетом 1:7.

Спустя годы Чернышов скажет про работу ирландского рефери: «Это было “убийство”, судейский беспредел». И еще найдет политическую подоплеку в произошедшем: «Изначально нельзя было назначать на игру сборной России судью из Ирландии, учитывая, что за год до этого мы ругались (играли в стыках. — Sport24) с соседним Уэльсом за право поехать на чемпионат Европы».

Алан Келли стал для российского футбола легендарной фигурой благодаря интервью Владимира Быстрова после матча. Тогда родился величайший мем.

Во время загрузки произошла ошибка.

К концу нулевых Келли стал одним из самых популярных арбитров в Ирландии и уже тогда начинал работать в еврокубках. В 2013 он отсудил матч между «Шерифом» и «Анжи» в Лиге Европы (0:0), а после него вспомнил ту самую игру в интервью «Советскому Спорту»:

«Ваши ребята сами виноваты — начали грубить. Но если судить по успешной карьере Жиркова, Быстрова, Бухарова, то выводы были сделаны, они шли верной дорогой».

В 2014-м Келли перебрался в Штаты и проработал там до 2019-го, обслуживая матчи МЛС. В 2015, 2016 и 2018 годах он признавался лучшим арбитром Высшей лиги.

Дания же на молодежном Евро сыграла две достойные ничьи с Италией (3:3) и Нидерландами (1:1), но поражение от Украины (1:2) оставило скандинавов без плей-офф.

Читайте также
 «Это зашквар». Экс-ведущую «Спартака» «бомбануло», когда незнакомка сняла лифчик на глазах у ее мужа
Мать экс-футболиста сборной России — о том, как сын спас ей жизнь: «Онкология. Давали 20% шансов на выздоровление»
Главные темы
Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией
Евро-2020 уникален. На нем побито уже восемь крутых рекордов
Главное побоище России с Данией. Наши заканчивали матч всемером
Лидер сборной Дании носит на спине чужую фамилию. Это неспроста
Сегодня все решится в Дании! Что нужно сборной России для выхода из группы
Сложнейший экзамен для сборной: анонс матча Россия — Дания
Тренер Финляндии перед Бельгией: «Мы даже можем занять первое место в группе. Просто фантастика»
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В Дании предупреждают об угрозе ливня с грозой перед матчем с Россией
Аршавин: Мне кажется, лучший гол Евро-2020 уже забит
Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины не будет играть на ничью в матче с Австрией
Александр Зинченко назвал самого опасного игрока сборной Австрии
«Не обращаем внимания на слова соперников, все и так максимально мотивированы». Черчесов и Головин — перед решающим матчем с Данией
Главное позорище Евро-2020 — сборная Турции. А ведь ее называли скрытым фаворитом турнира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Турция проиграла Швейцарии и первой вылетела с Евро
УЕФА не увидел никаких нарушений в радужной капитанской повязке Нойера
Сборная Италии установила рекорд Евро
Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
Кьеза признан лучшим игроком матча Италия — Уэльс
Стал известен соперник России по 1/8 финала Евро в случае попадания сборной в плей-офф со второго места группы
Сборная Турции проиграла команде Швейцарии и не вышла в плей-офф чемпионата Европы
Сборная Уэльса вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
37-летний Пандев закончит карьеру в сборной Македонии после Евро
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Артём Дзюба — лидер по количеству офсайдов на Евро-2020
УЕФА начал расследование из-за радужной капитанской повязки Нойера на Евро-2020
Швейцария — Турция: стали известны стартовые составы
Италия — Уэльс: стартовые составы команд
«Мы выйдем и победим Россию». Тренер и игроки сборной Дании — о ключевом матче Евро-2020
11-летний школьник из Тамбова потребовал от Черчесова гонорар за разбор игры сборной России
Капитан датской сборной по футболу Кьер считает, что команда России недооценена в Европе
Венгерские болельщики ухали в адрес Погба и Канте
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
Каспер Юльманн: сборная России — одна из команд, которую сложнее всего понять
Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть
Кот Губерниева предсказал победу России над Данией
Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией
Губерниев — о заявлениях датчан: «Для нас это очень хорошо. Можем обыграть их за счет холодной головы»
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
России нужно болеть за ничью в матче Швейцарии и Турции на Евро
«Это несправедливо». Игравший в «Зените» датчанин Лумб — о запрете на въезд в страну для болельщиков из России
Все билеты на матч Дания — Россия проданы
Форвард сборной Дании Поульсен: «Если не обыгрываешь Россию — значит, не заслуживаешь плей-офф»
Вратарь сборной России Сафонов назвал трех лучших голкиперов современности
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь