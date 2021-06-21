Самое известное побоище России с Данией: позорный матч поколения Жиркова и Быстрова наши заканчивали всемером
«Как можно было назначить судью скандинава?».
«Как можно было назначить судью скандинава?».
Наверное, это уникальный случай, когда в истории противостояния двух сборных, самое яркое впечатление — это матча молодежек (если это не хоккей, конечно). Но с Россией и Данией все обстоит именно так.
Самый яркий состав молодежки постсоветского периода должен был хоть
В потенциальных соперниках значились Франция, Италия, Германия и Голландия, но выпали скромные датчане. Виталий Мутко на радостях начал перебрасываться фразами с тренером молодежки Чернышовым уровня «Надеюсь, за результат можно не переживать?», а в Брондбю не прилетел ни один представитель РФС. Спасибо, что хоть вызвали Жиркова и Билялетдинова, которые еще проходили в молодежку, хоть уже играли за главную команду.
К решающей игре Россия подошла минимально уступив дома, но в Копенгагене Жирков уже на второй минуте сравнял двухматчевый счет. Казалось, вот
Исландский судья Алан Келли не засчитал два гола сборной России — оба раза
Жирков психанул после второго: стянул с себя футболку и предлагал ее боковому, якобы предлагая сыграть ему самому. Автор единственного мяча России в этой игре был удален (вторая желтая), а следом за ним с поля отправили прибежавшего заступаться Быстрова.
Дальше были удаления Черногаева и Бухарова за грубую игру, а еще красную выписали Самедову, который со скамейки запасных кинул в одного из игроков Дании перчатки. Как расскажет впоследствии тогдашний наставник команды, один из датчан якобы покрутил пальцем у виска в адрес нашей команды.
Итог — 1:3 (Россия доиграла матч всемером) и вылет. Молодежную сборную хейтили не хуже главной, проигрывавшей годом ранее Португалии со счетом 1:7.
Спустя годы Чернышов скажет про работу ирландского рефери: «Это было “убийство”, судейский беспредел». И еще найдет политическую подоплеку в произошедшем: «Изначально нельзя было назначать на игру сборной России судью из Ирландии, учитывая, что за год до этого мы ругались (играли в стыках. — Sport24) с соседним Уэльсом за право поехать на чемпионат Европы».
Алан Келли стал для российского футбола легендарной фигурой благодаря интервью Владимира Быстрова после матча. Тогда родился величайший мем.
К концу нулевых Келли стал одним из самых популярных арбитров в Ирландии и уже тогда начинал работать в еврокубках. В 2013 он отсудил матч между «Шерифом» и «Анжи» в Лиге Европы (0:0), а после него вспомнил ту самую игру в интервью «Советскому Спорту»:
«Ваши ребята сами виноваты — начали грубить. Но если судить по успешной карьере Жиркова, Быстрова, Бухарова, то выводы были сделаны, они шли верной дорогой».
В 2014-м Келли перебрался в Штаты и проработал там до 2019-го, обслуживая матчи МЛС. В 2015, 2016 и 2018 годах он признавался лучшим арбитром Высшей лиги.
Дания же на молодежном Евро сыграла две достойные ничьи с Италией (3:3) и Нидерландами (1:1), но поражение от Украины (1:2) оставило скандинавов без