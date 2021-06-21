Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции и больше не сыграет на Евро-2020
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции, сообщает RMC.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции, сообщает RMC.
По информации источника, форвард покинул национальную команду после того, как стало известно, что
В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
Напомним, в турнирной таблице группы F лидирует сборная Франции (4). Второе место занимает национальная команда Германии (3), на третьем месте располагается Португалия (3). Замыкает таблицу сборная Венгрии (1).