Свои среди чужих. Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
14:08 (мск), источник: ТАСС

Свои среди чужих. Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

Из-за антикоронавирусных ограничений болельщики из России не смогут прилететь в Данию.

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Источник: РИА "Новости"

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу на пути в плей-офф чемпионата Европы ждет тяжелое испытание: ей будет противостоять не только сильный соперник в лице команды Дании, но и более двух десятков тысяч ее болельщиков, которые выкупили почти все билеты на игру.

Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф, финны располагаются на третьей позиции с тремя очками.

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Массовый выезд поклонников сборной России в Копенгаген сорвался — действующие в Дании антикоронавирусные ограничения делают поездку в страну очень затруднительной. Разрешить ситуацию не помогло даже вмешательство политиков и футбольных чиновников.

С попаданием на игру возникли трудности и у местной русскоязычной диаспоры: поступившие в дополнительную продажу билеты в основном достались датчанам, которые год назад были лишены билетов по причине сокращения вместимости арены: если в докоронавирусный период стадион «Паркен» разрешено было посещать 38 тыс. зрителей, то сейчас он может быть заполнен на две трети.

«Если бы мы знали, что будет возможность приобрести билеты, то сразу бы ей воспользовались, — сказала Татьяна, которая живет и работает в Копенгагене уже несколько лет. — Но мы даже не видели объявлений о продаже билетов, нам лишь встречалась информация, что все они выкуплены».

Приятные воспоминания Пообщаться с Татьяной удалось в доме при Церкви Александра Невского. Построенный по желанию жены Александра III Марии Федоровны, дочери датского короля, храм является главным центром притяжения православных в Копенгагене.

Прихожане с досадой говорят об отсутствии большого числа болельщиков из России. И с радостью вспоминали 2018 год и чемпионат мира по хоккею, который принимала Дания. «Поддержать российскую команду тогда приехало огромное количество россиян. Болельщицы подходили в форме сборной к Владиславу Третьяку и просили его расписаться прямо у них на спинах», — вспоминала Светлана, еще одна жительница датской столицы.

Организованно поддержать сборную России русскоязычные жители Копенгагена планируют в фан-зоне, билет туда не требуется — только отрицательный тест на коронавирус, который в Дании делают бесплатно. Да и болеть за россиян в окружении сотен поклонников другой сборной будет вполне комфортно: датские болельщики — одни из самых миролюбивых в мире, агрессию они не проявляют даже после изрядной порции алкоголя.

Наглядным подтверждением этому была группа выходцев из СССР, которая накануне матча спокойно гуляла по фан-зоне в российской символике. Все трое живут в Дании уже больше 20 лет, однако в предстоящем матче будут поддерживать команду Станислава Черчесова. И тоже из фан-зоны — билет на матч им приобрести не удалось.

«Мы слышали, что на матч едет несколько российских болельщиков из Германии, которым удалось приобрести билеты», — сказала болельщица по имени Елена из этого колоритного трио.

История датчанина Миши

Но нашелся в фан-зоне еще более яркий персонаж — продавец в одной из лавок, который попросил называть его Миша. Оказалось, что он — студент одного из датских университетов, который вместе с еще десятью сверстниками изучает русский язык и культуру. «Пока мне удалось посетить только Москву и Санкт-Петербург, но в моих планах — продолжить знакомство с Россией, — сказал Миша, которого выделяет кольцо в носу. — Хочу поехать за Урал, увидеть традиционные русские города, Москва — это огромный мегаполис, государство в государстве, Санкт-Петербург благодаря своей архитектуре тоже мне понятен, а вот увидеть другие города было бы действительно интересно, в том числе и на юге России».

«За кого буду болеть? Если бы Россия играла с другой командой, то выбор был бы очевидным, но все же Дания — моя родная страна, и я буду болеть за нее».

Российская сборная совсем без поддержки на стадионе тоже не останется. Помимо разрозненных фанатов, которые доберутся до Копенгагена из других стран ЕС или окольными путями из России, у нее будет пусть и не большая, но организованная поддержка. На матче планирует присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Дания Владимир Барбин, его коллеги по посольству и представители других российских загранучреждений.

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Для попадания в 1/8 финала чемпионата Европы команде Станислава Черчесова может оказаться достаточно ничейного результата: с четырьмя очками она займет второе место в случае поражения финнов или их ничьей в матче с бельгийцами (из-за преимущества над командой Финляндии по личным встречам). Даже в случае победы финнов над бельгийцами, которые лидируют в мировом рейтинге, у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места. Они тоже получат право сыграть в плей-офф.

Поражение, особенно с разницей больше двух голов, фактически перечеркивает шансы россиян на выход в следующую стадию турнира. Датчанам же для выхода в плей-офф может не хватить даже победы. При этом с тремя очками они могут выйти и со второго места, если финны потерпят поражение с нужным счетом от бельгийцев. Окончательный расклад будет зависеть и от того, как закончатся матчи в других группах, сейчас вариантов распределения мест очень много.

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1
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2
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ФРГ
ФРГ
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СССР
СССР
3
Бельгия
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Франция
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Испания
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Португалия
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