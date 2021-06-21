Свои среди чужих. Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу на пути в
Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в
Массовый выезд поклонников сборной России в Копенгаген сорвался — действующие в Дании антикоронавирусные ограничения делают поездку в страну очень затруднительной. Разрешить ситуацию не помогло даже вмешательство политиков и футбольных чиновников.
С попаданием на игру возникли трудности и у местной русскоязычной диаспоры: поступившие в дополнительную продажу билеты в основном достались датчанам, которые год назад были лишены билетов по причине сокращения вместимости арены: если в докоронавирусный период стадион «Паркен» разрешено было посещать 38 тыс. зрителей, то сейчас он может быть заполнен на две трети.
Приятные воспоминания Пообщаться с Татьяной удалось в доме при Церкви Александра Невского. Построенный по желанию жены Александра III Марии Федоровны, дочери датского короля, храм является главным центром притяжения православных в Копенгагене.
Прихожане с досадой говорят об отсутствии большого числа болельщиков из России. И с радостью вспоминали 2018 год и чемпионат мира по хоккею, который принимала Дания. «Поддержать российскую команду тогда приехало огромное количество россиян. Болельщицы подходили в форме сборной к Владиславу Третьяку и просили его расписаться прямо у них на спинах», — вспоминала Светлана, еще одна жительница датской столицы.
Организованно поддержать сборную России русскоязычные жители Копенгагена планируют в
Наглядным подтверждением этому была группа выходцев из СССР, которая накануне матча спокойно гуляла по
«Мы слышали, что на матч едет несколько российских болельщиков из Германии, которым удалось приобрести билеты», — сказала болельщица по имени Елена из этого колоритного трио.
Но нашелся в
Российская сборная совсем без поддержки на стадионе тоже не останется. Помимо разрозненных фанатов, которые доберутся до Копенгагена из других стран ЕС или окольными путями из России, у нее будет пусть и не большая, но организованная поддержка. На матче планирует присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Дания Владимир Барбин, его коллеги по посольству и представители других российских загранучреждений.
Для попадания в 1/8 финала чемпионата Европы команде Станислава Черчесова может оказаться достаточно ничейного результата: с четырьмя очками она займет второе место в случае поражения финнов или их ничьей в матче с бельгийцами (из-за преимущества над командой Финляндии по личным встречам). Даже в случае победы финнов над бельгийцами, которые лидируют в мировом рейтинге, у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места. Они тоже получат право сыграть в
Поражение, особенно с разницей больше двух голов, фактически перечеркивает шансы россиян на выход в следующую стадию турнира. Датчанам же для выхода в