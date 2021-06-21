Черчесов, Дзюба и Миранчук — самые обсуждаемые в сборной России во время чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов, Дзюба и Миранчук — самые обсуждаемые в сборной России во время чемпионата Европы

В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть Одноклассники составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков. ОК проанализировали публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

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Источник: РИА "Новости"

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня любители футбола в ОК чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в ОК не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).

Интересно, что после первого матча России с Бельгией в ОК чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

ТОП-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы:

1. Станислав Черчесов

2. Артем Дзюба

3. Алексей Миранчук

4. Марио Фернандес

5. Дмитрий Баринов

6. Роман Зобнин

7. Александр Соболев

8. Далер Кузяев

9. Матвей Сафонов

10. Магомед Оздоев

Интересно, что до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в ОК существенно отличался — например, Артёма Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир.

Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы — в 20 раз.

Одноклассники также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

ТОП-10 обсуждаемых зарубежных игроков во время чемпионата Европы:

1. Ромелу Лукаку (Бельгия)

2. Кристиан Эриксен (Дания)

3. Патрик Шик (Чехия)

4. Криштиану Роналду (Португалия)

5. Александр Зинченко (Украина)

6. Андрей Ярмоленко (Украина)

7. Поль Погба (Франция)

8. Роберт Левандовски (Польша)

9. Лука Модрич (Хорватия)

10. Килиан Мбаппе (Франция)

Интересно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем на половину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей ОК перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко из Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай.

Интересно, что в целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артём Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес.

ТОП-10 обсуждаемых игроков всех сборных во время чемпионата Европы:

1. Артем Дзюба (Россия)

2. Ромелу Лукаку (Бельгия)

3. Кристиан Эриксен (Дания)

4. Патрик Шик (Чехия)

5. Криштиану Роналду (Португалия)

6. Александр Зинченко (Украина)

7. Алексей Миранчук (Россия)

8. Андрей Ярмоленко (Украина)

9. Поль Погба (Франция)

10. Марио Фернандес (Россия)

За всеми актуальными событиями турнира в ОК можно следить с помощью специальной футбольной ленты в разделе «Рекомендации», куда попадают все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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