В Дании считают, что чемпионат России ослаб

— Большинство футболистов сборной Дании играет в топ-5 лиг, большинство наших игроков — в РПЛ. На ваш взгляд, почему россияне не востребованы за рубежом?

— Мне кажется, вашим игрокам слишком сильно нравится играть на родине. У них поразительно высокие зарплаты — в клубах из Москвы и Санкт-Петербурга. Для российских футболистов создали слишком комфортную среду: если ты звезда футбола в России, то ты богат. Но при этом мы видим, что происходит с клубами российской премьер-лиги в Лиге чемпионов. Ваш чемпионат уже давно не так силен, как раньше. Я помню, как ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, но сейчас я не уверен, что какой-либо российский клуб способен добраться до финала Лиги Европы.

— Как нам это поменять? Датская суперлига, напротив, становится сильнее с каждым сезоном. Вы знаете рецепт?