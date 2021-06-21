«Если вдруг выйдем в 1/8 — дальше шансов нет». Легенды русского футбола — об игре в Дании
Не все верят в успех российской команды.
Не все верят в успех российской команды.
Сегодня, 21 июня, сборная России проведёт решающий матч на Евро-2020. Для выхода из группы достаточно не проиграть датчанам, хотя ещё пару дней назад даже в случае минимального проигрыша у сборной оставались гипотетические шансы на
Выйдет ли сборная России в
«Ожидаю, что Россия сможет выйти в
Если следовать логике, что датчане чуть не обыграли Бельгию… Финны обыграли датчан, а мы — финнов. В этом случае мы должны разорвать сборную Дании? Это просто разговоры. Матч на матч не приходится. По большому счёту, игра с Данией — это матч равных соперников. Допускаю, что у Дании могут быть немного более классные игроки, но это не критичная разница, как с теми же бельгийцами».
«Если сборная России выиграет матч с Данией, то, конечно, сможет выйти в
С моей точки зрения для этого у нас есть все шансы. Команда хорошо подготовлена физически: у футболистов хорошие скорости, они в состоянии пробежать большой километраж. У нас неуступчивая в борьбе и волевая команда. Единственное, есть много персональных ошибок в передачах, при обработке мяча, ударах по воротам — всё, что касается индивидуального мастерства. Здесь у нас есть определённые недостатки, но и датчан нельзя признать
«Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь Евро. Непонятно, кому что надо: кто забьёт, а кто нет. Если играем вничью, то
Сейчас предстоит важный матч, и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что всё обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то всё было бы
«Надеюсь и жду, что мы не проиграем и выйдем из группы. На высказывания датчан не надо обращать внимания, нужно готовиться к игре по своему плану. Задача — выйти из группы и продолжить борьбу на Евро. В игре с финнами сборная России правильно перестроилась, сейчас нужно грамотно сыграть как в обороне, так и в атаке. Нельзя раскрываться с первых минут, бежать с шашками наголо, отдавать сопернику пространство, блокировать подачи с края — у Дании это хорошо получается».
«Скорее всего, сборная России не выйдет в
Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры».
«Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но
«Россия должна выйти в
Главное, чтобы наш креативный тренер поставил тех, кто может и хочет добиваться этих целей.
Салават Муртазин