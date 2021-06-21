Черчесов, Дзюба и Лукаку вошли в топ обсуждаемых участников Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
19:00Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
19:00Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
22:00Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
22:00Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
17:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов, Дзюба и Лукаку вошли в топ обсуждаемых участников Евро

Социальная сеть Одноклассники составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков и тренеров турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Топ для сборной России, других команд и всех участников был определен на основе анализа публикаций и комментариев в открытом доступе с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

Топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы:

1. Станислав Черчесов
2. Артем Дзюба
3. Алексей Миранчук
4. Марио Фернандес
5. Дмитрий Баринов
6. Роман Зобнин
7. Александр Соболев
8. Далер Кузяев
9. Матвей Сафонов
10. Магомед Оздоев.

При этом после первого матча России с Бельгией чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией — Марио Фернандеса и Алексея Миранчука.

ТОП-10 обсуждаемых зарубежных игроков во время чемпионата Европы:

1. Ромелу Лукаку (Бельгия)
2. Кристиан Эриксен (Дания)
3. Патрик Шик (Чехия)
4. Криштиану Роналду (Португалия)
5. Александр Зинченко (Украина)
6. Андрей Ярмоленко (Украина)
7. Поль Погба (Франция)
8. Роберт Левандовски (Польша)
9. Лука Модрич (Хорватия)
10. Килиан Мбаппе (Франция).

ТОП-10 обсуждаемых игроков всех сборных во время чемпионата Европы:

1. Артем Дзюба (Россия)
2. Ромелу Лукаку (Бельгия)
3. Кристиан Эриксен (Дания)
4. Патрик Шик (Чехия)
5. Криштиану Роналду (Португалия)
6. Александр Зинченко (Украина)
7. Алексей Миранчук (Россия)
8. Андрей Ярмоленко (Украина)
9. Поль Погба (Франция)
10. Марио Фернандес (Россия).

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Италия
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2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
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