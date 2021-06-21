Македония — Нидерланды: стартовые составы на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Северной Македонии и Нидерландов.
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Северной Македонии и Нидерландов.
Северная Македония: Димитриевски — С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Алиоски — Тричковски, Барди, Эльмас, Адеми, Трайковски — Пандев.
Нидерланды: Стекеленбург — де Врей, де Лихт, Блинд — Думфрис, Вейналдум, Ф. де Йонг, ван Аанхолт — Мален, Депай.
Матч состоится сегодня, 21 июня, в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.