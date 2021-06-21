Италия в порядке, но чемпионом не станет. Манчини заплатит за неуважение к России
Критический взгляд на «Скуадру адзурру» на Евро-2020.
Критический взгляд на «Скуадру адзурру» на Евро-2020.
Критический взгляд на «Скуадру адзурру». Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности.
Три матча на групповом этапе Евро-2020 — три победы. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:0. 30 встреч подряд без поражений и повторение рекорда чуть ли не столетней давности. Это про сегодняшнюю сборную Италии под руководством Роберто Манчини.
Впечатляет? Да. Делает ли эта серия «Скуадру адзурру» главным фаворитом чемпионата Европы? На мой взгляд, нет. Вот если бы команда чудом выползла в
А может, просто не хочу верить. Потому что нет желания — вопреки всей своей любви к Италии, — чтобы триумфатором стал именно нынешний главный тренер. Мне было безумно — почти до слез — жаль в 2000 году Дино Дзоффа, которому не хватило всего нескольких секунд до победы в финале Евро. А вот Манчини таких эмоций не вызывает — и ничего не изменит даже то, если он уступит в решающем матче турнира в драматичной серии пенальти.
Почему? Потому что этот человек всего
Впрочем, это мое личное отношение, а так Манчини как тренер — настоящий везунчик по жизни. В 2001-м Роберто выиграл свой первый Кубок Италии на багаже уволенного незадолго до него Фатиха Терима. Стал триумфатором с «Интером» на фоне скандала «кальчополи» 2006-го, который выкинул в серию В «Ювентус» и серьезно ослабил «Милан». Взял чемпионский титул в Англии в 2012-м в матче с редчайшим сюжетом: 13 мая «Манчестер Сити» в заключительном туре забил два гола в ворота «КПР» за пять минут компенсированного времени, уступая к тому моменту 1:2.
Если фартовость Манчини проявится и на этом Евро, то он может и победить, но мне
Вот если
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Георгий Кудинов