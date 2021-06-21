Австриец Баумгартнер — самый молодой автор гола на Евро-2020
Счёт в матче Украина — Австрия открыл австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, который отличился после подачи с углового.
Счёт в матче Украина — Австрия открыл австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер, который отличился после подачи с углового.
Баумгартнер забил гол в возрасте 21 год и 324 дня, став самым молодым автором взятия ворот на чемпионате Европы — 2020, информирует Squawka.
Кроме того, Баумгартнер стал самым молодым автором гола в составе сборной Австрии на чемпионатах Европы.
Напомним, сегодня, 21 июня, сборная Украины встречается с национальной командой Австрии. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).
Обслуживает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогают ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — немец Даниэль Зиберт.
Напомним, в группе C, помимо украинцев и австрийцев, выступают национальные команды Нидерландов и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако