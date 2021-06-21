России будет сложно забить. Шмейхель — не просто сын легенды, но и классный вратарь

В жизни бывает, когда фамилия твоей семьи настолько громкая, что может затмить все твои достижения и сделать тебя человеком, о котором говорят только в контексте успехов отца или матери. Но есть вратарь, которому всё же удалось заявить о себе и стать для своего поколения не менее узнаваемым, чем его папа — для своего.

У них много общего: одна и та же позиция на поле, яркие светлые волосы, оба громко кричат на своих защитников и одинаково, словно под копирку, расставляют руки в стороны, выходя один на один. Каспер Шмейхель во многом похож на своего отца Петера, но его футбольный путь — это наполненное решимостью и целеустремлённостью создание собственного наследия.

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У Каспера не было вариантов, кем стать в жизни: с самого детства он мечтал быть вратарём, как и его папа. Отец регулярно брал его с собой на тренировки, в каком бы клубе он не играл, устраивал сыну индивидуальные занятия в дополнение к тем, что проходили в академии.

Приходя каждый день с отцом на тренировку, я видел, как работают лучшие игроки его поколения. Наблюдать за такими людьми, как мой папа, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона, было невероятно. Я видел, как упорно они работали, какой перфекционизм и абсолютная самоотверженность необходимы для того, чтобы забраться на вершину. Их трудовая этика — причина, по которой они были лучшими. Тогда я узнал, что не бывает каких-то исключений. Каспер Шмейхель вратарь сборной Дании

Футбольный путь Каспера был непростым: ещё подростком, он заключил контракт с «Манчестер Сити», но основным так и не стал — ставку сделали на Джо Харта, а Шмейхеля отправили по арендам. За два года он сменил пять команд: поиграл за «Дарлингтон», «Бери», шотландский «Фолкерк», «Кардифф-Сити» и «Ковентри-Сити». А потом ушёл в «Ноттс Каунти», где задержался всего на один, но очень запоминающийся сезон.

Каспер Шмейхель в 2007 году | Источник: AP 2021

«Это был сумасшедший год, — рассказывал он. — В одну неделю мы добирались на матч на самолёте, а на следующий день уже с трудом могли позволить себе автобус. Руководители говорили, что у них много-много денег, а потом мы обнаружили, что это было враньё. Но мне понравился этот опыт. Перейти в “Ноттс” было одним из лучших решений, которые я принял. Именно в таких ситуациях ты действительно узнаёшь, с какими людьми можно иметь дело в футболе. Каждый день мы читали газеты, пытаясь понять, чего ещё не знаем. Но это не помешало нам стать чемпионами второй лиги».

Статистика Каспера впечатляла: из 43 матчей он 24 провёл на ноль. Но из-за финансовых проблем клуб не мог платить вратарю большую зарплату, поэтому решил его отпустить — Шмейхель расторг контракт и переехал в «Лидс». Но там не сложилось: тогдашний главный тренер команды Саймон Грейсон прямо говорил, что хочет заменить вратаря: «Когда Каспер уйдёт, у нас появятся другие альтернативы, которые сделают нас лучше и помогут нам развиваться. Если бы не поступило предложение, это не изменило бы нашу позицию — мы бы всё равно искали другого вратаря. Эта позиция, которую я всегда стремился укрепить». Для Каспера решение клуба было шоком — он хотел остаться, поскольку у него был ещё год контракта.

«Потом я понял, что совершил ошибку, перейдя туда, — рассказывал он. — Меня там не принимали — в первую очередь, из-за моего отца. Я не чувствовал себя своим в клубе, поэтому сейчас не могу сказать, что был счастлив в то время, когда был там. Плохой период».

Петер Шмейхель после победы в Лиге чемпионов в 1999 году | Источник: AFP 2021

Каспер уехал домой, и там его застал звонок Свена-Ёрана Эриксена, с которым они работали в «Манчестер Сити». Тренер спросил у вратаря, не хочет ли он присоединиться к «Лестеру».

«Я понимал, что мне нужно уже остаться где-то дольше, чем на год, — рассказывал он. — Люди только и видели, что я переезжаю с места на место. Я поехал к родителям, чтобы сообщить им новость, что меня ждут в “Лестере” но они меня опередили. “Сын, ты переезжаешь в Лестер! Поздравляем”. “Что? Откуда вы знаете?”. “Об этом пишут все СМИ!”. Я резко свернул с дороги, открыл телефон и офигел: там было уже официальное заявление от “Лидса”, что они меня отпускают, потому что недовольны мной. Спустя три часа после того, как новость о моём переходе была во всех новостях, мне всё же позвонили из клуба и сказали, что приняли предложение “Лестера”. Мне сказали: либо ты уходишь, либо остаёшься тренироваться с молодёжью. Я позвонил Свену и сказал, что не понимаю происходящего, но, если ты меня хочешь, я готов на 100%».

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Шмейхель признался, что сразу почувствовал себя в клубе своим. По его словам, в «Лестере» заботятся не о футболистах, а о каждой личности, и это очень помогло быстро адаптироваться.

«Я очень счастлив в “Лестере”, но я не жалею ни о каких шагах, которые сделал, — говорил он. — Я играл почти во всех лигах и странах Великобритании, кроме Первой лиги: в Шотландии, Уэльсе, Премьер-лиге. Мне повезло, что я получил широкое футбольное образование».

Каспер стал чемпионом АПЛ в том же возрасте, что и его отец, — и что это, если не красивый символизм в истории мальчика, который всегда мечтал быть похожим на своего отца.

«Вы даже представить себе не можете, что такое играть под ярлыком “Петер Шмейхель — мой отец”, но это то, с чем ему пришлось бороться всю свою жизнь, — говорил Роджерс The Athletic. — А теперь речь идет о Каспере Шмейхеле. И он полностью этого заслуживает».