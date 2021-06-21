России будет сложно забить. Шмейхель — не просто сын легенды, но и классный вратарь
Даже чемпионами Англии Петер с Каспером стали в одном возрасте!
Даже чемпионами Англии Петер с Каспером стали в одном возрасте!
В жизни бывает, когда фамилия твоей семьи настолько громкая, что может затмить все твои достижения и сделать тебя человеком, о котором говорят только в контексте успехов отца или матери. Но есть вратарь, которому всё же удалось заявить о себе и стать для своего поколения не менее узнаваемым, чем его папа — для своего.
У них много общего: одна и та же позиция на поле, яркие светлые волосы, оба громко кричат на своих защитников и одинаково, словно под копирку, расставляют руки в стороны, выходя один на один. Каспер Шмейхель во многом похож на своего отца Петера, но его футбольный путь — это наполненное решимостью и целеустремлённостью создание собственного наследия.
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У Каспера не было вариантов, кем стать в жизни: с самого детства он мечтал быть вратарём, как и его папа. Отец регулярно брал его с собой на тренировки, в каком бы клубе он не играл, устраивал сыну индивидуальные занятия в дополнение к тем, что проходили в академии.
Приходя каждый день с отцом на тренировку, я видел, как работают лучшие игроки его поколения. Наблюдать за такими людьми, как мой папа, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм и Эрик Кантона, было невероятно. Я видел, как упорно они работали, какой перфекционизм и абсолютная самоотверженность необходимы для того, чтобы забраться на вершину. Их трудовая этика — причина, по которой они были лучшими. Тогда я узнал, что не бывает
каких-тоисключений.
Футбольный путь Каспера был непростым: ещё подростком, он заключил контракт с «Манчестер Сити», но основным так и не стал — ставку сделали на Джо Харта, а Шмейхеля отправили по арендам. За два года он сменил пять команд: поиграл за «Дарлингтон», «Бери», шотландский «Фолкерк», «Кардифф-Сити» и «Ковентри-Сити». А потом ушёл в «Ноттс Каунти», где задержался всего на один, но очень запоминающийся сезон.
«Это был сумасшедший год, — рассказывал он. — В одну неделю мы добирались на матч на самолёте, а на следующий день уже с трудом могли позволить себе автобус. Руководители говорили, что у них
Статистика Каспера впечатляла: из 43 матчей он 24 провёл на ноль. Но
«Потом я понял, что совершил ошибку, перейдя туда, — рассказывал он. — Меня там не принимали — в первую очередь,
Каспер уехал домой, и там его застал звонок
«Я понимал, что мне нужно уже остаться
Шмейхель признался, что сразу почувствовал себя в клубе своим. По его словам, в «Лестере» заботятся не о футболистах, а о каждой личности, и это очень помогло быстро адаптироваться.
«Я очень счастлив в “Лестере”, но я не жалею ни о каких шагах, которые сделал, — говорил он. — Я играл почти во всех лигах и странах Великобритании, кроме Первой лиги: в Шотландии, Уэльсе,
Каспер стал чемпионом АПЛ в том же возрасте, что и его отец, — и что это, если не красивый символизм в истории мальчика, который всегда мечтал быть похожим на своего отца.
«Вы даже представить себе не можете, что такое играть под ярлыком “Петер Шмейхель — мой отец”, но это то, с чем ему пришлось бороться всю свою жизнь, — говорил Роджерс The Athletic. — А теперь речь идет о Каспере Шмейхеле. И он полностью этого заслуживает».
Полина Куимова