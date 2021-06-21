Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч Евро с Данией

Встреча команд в заключительном туре в группе В на чемпионате Европы состоится в понедельник в Копенгагене и начнется в 22:00 мск. После двух матчей сборная России набрала три очка и занимает второе место, дающее путевку в плей-офф. Датчане (0 баллов) располагаются на четвертой строчке. Фернандес получил травму в игре второго тура против команды Финляндии (1:0).