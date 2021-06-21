Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч Евро с Данией
ЕВРО-2020. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес сыграет с первых минут в матче чемпионата Европы с командой Дании, сообщается на сайте УЕФА.
ЕВРО-2020. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес сыграет с первых минут в матче чемпионата Европы с командой Дании, сообщается на сайте УЕФА.
Встреча команд в заключительном туре в группе В на чемпионате Европы состоится в понедельник в Копенгагене и начнется в 22:00 мск. После двух матчей сборная России набрала три очка и занимает второе место, дающее путевку в
Стартовый состав сборной России на матч с датчанами: Матвей Сафонов (голкипер), Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федр Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.