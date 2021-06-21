Сборная Нидерландов разгромила северомакедонцев в матче чемпионата Европы по футболу

Забитыми мячами отметились Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (51, 58). 19-летний нидерландский полузащитник Райан Гравенберх впервые вышел в стартовом составе национальной команды, провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Вейналдум забил три гола на турнире и делит первое место в списке бомбардиров вместе с португальцем Криштиану Роналду и чехом Патриком Шиком. На матчах чемпионата Европы в столице Нидерландов могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

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Перед началом матча нидерландцы подарили капитану сборной Северной Македонии Горану Пандеву футболку команды Нидерландов с номером 122 — по числу матчей, проведенных им в составе северомакедонской команды.

20 июня Пандев объявил, что завершит карьеру в национальной сборной после матча против нидерландцев. На чемпионате Европы 37-летний нападающий принял участие в трех матчах и забил один гол. Всего Пандев принял участие в 122 матчах в составе национальной команды, забил 31 гол и отдал 18 голевых передач и является рекордсменом команды по количеству игр и голов.

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Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир. Она становилась чемпионом в 1988 году, обыграв в финале сборную СССР (2:0). Команды Нидерландов и Северной Македонии впервые встретились в матче чемпионата Европы. Северомакедонцы отобрались на турнир в первый раз.

Турнирное положение

Нидерландские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе C. Второе место заняли австрийцы (6), третье — украинцы (3). Сборная Северной Македонии не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. В 1/8 финала нидерландцы встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Будапеште.