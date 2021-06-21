Сборные Бельгии и Финляндии объявили стартовые составы на матч Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сыграет с первых минут в матче чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии в
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сыграет с первых минут в матче чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии в
Встреча заключительного тура группы B, где выступает сборная России, состоится в понедельник в
Стартовый состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа (вратарь), Томас Вермален, Дедрик Бойата, Джейсон Денайер, Насер Шадли, Кевин де Брейне, Аксель Витсель, Леандро Троссар, Жереми Доку, Эден Азар, Ромелу Лукаку.
Состав сборной Финляндии: Лукаш Градецки (вратарь), Паулус Араюури, Даниэль О’Шонесси, Йоона Тойвио, Глен Камара, Робин Лод, Теему Пукки, Тим Спарв, Йере Уронен, Йоэль Похьянпало, Юкка Райтала.