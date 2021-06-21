Ни героев, ни славы. Похоже, Украина раньше России теряет шансы на выход из группы

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В группе С за вторую строчку и прямой выход в плей-офф боролись сборные Украины и Австрии. Команде Шевченко достаточно было не проиграть.

Украинцы вышли в сильнейшем составе. Примерно одно и то же сочетание игроков было у них во всех встречах. А вот в составе австрийцев стоит отметить возвращение Марко Арнаутовича — в первом матче на турнире против сборной Северной Македонии он влип в неприятности. За выкрики с политическим подтекстом получил дисквалификацию на одну игру, хотя ему грозило до десяти матчей бана.

Перед игрой немало говорилось о том, что обе команды устроит ничья — в таком случае в плей-офф выходили бы и украинцы, и австрийцы. «Играть на ничью? Нет, потому что с таким настроем мы далеко не уйдём, — сказал главный тренер сборной Украины. — Ждём хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат».

На первых минутах чуть больше мячом владели австрийцы, но опасных моментов они не создавали. Сборная Украины же действовала «вторым номером», уповая на контратаки.

Открыть счёт австрийцам на 21-й минуте помог стандарт. Давид Алаба исполнил угловой, а на его подачу откликнулся Кристоф Баумгартнер. В борьбе за мяч он опередил украинца Илью Забарного — удар с близкого расстояния Георгий Бущан отбить не смог.

Свой первый опасный момент сборная Украины создала лишь на 29-й минуте. Николай Шапаренко вошёл в штрафную и нанёс удар в дальний угол, который не без проблем отбил Даниэль Бахман. Совсем немного не успел на добивание Андрей Ярмоленко.

Прибить Украину мог Арнаутович. На 41-й минуте австрийцы разогнали быструю атаку, завершать которую голом должен был Марко. Ему практически никто не мешал, но мяч просто не лёг на ногу. Убойный момент, украинцам откровенно повезло. Чуть позже всё тот же Арнаутович запорол ещё одну атаку.

К концу первого тайма владение мячом немного выровнялось (48% на 52%). Однако Австрия была намного лучше: они подали больше угловых (8:2) и нанесли больше ударов (13:1). Австрийцы могли вести в два, а то и в три мяча, но подвела реализация.

В самом начале второго тайма сцепились Роман Яремчук и Мартин Хинтереггер. Оба, немного полежав на газоне, продолжили игру. Можно было каждому дать по жёлтой карточке, однако Джюнейт Чакыр их пожалел.

Сборная Украины приучила к тому, что часто проводит два разных тайма. Один из ярких примеров случился на этом Евро — в матче против Северной Македонии (2:1) Так произошло и на этот раз.

Украинцы бодро начали вторую половину. Выделялись своей активностью Яремчук и Ярмоленко — часто они взаимодействовали между собой, пытались сыграть в стенку. Неплохо подключался по правому флангу защитник Александр Караваев. Австрийцы в свою очередь играли по счёту. Атаковали они уже не так рьяно, как в первом тайме.

Однако постепенно напор сборной Украины спал. Бросалось в глаза, что у неё нет «плана Б». Часто украинцы ошибались простых ситуациях — к 80-й минуте они совершили 10 потерь. У австрийцев, для сравнения, их было в два раза меньше.

Замены, которые произвёл Шевченко, не сработали. Виктор Цыганков и Марлос игру сборной Украины не усилили, а даже наоборот где-то ослабили. На 87-й минуте опасный удар нанёс Яремчук, во только мяч прошёл в нескольких метрах от дальней штанги.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2598079761144?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На большее украинцев не хватило. Героев в ее составе сегодня не оказалось. Сборная Австрии выиграла 1:0 и вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места — впервые в своей истории. Украина же осталась на третьей строчке и теперь имеет невысокие шансы на выход в плей-офф, хотя у неё разница мячей лучше, чем у сборной России (4:5 против 1:3). Украинцы обойдут команду Черчесова, если наши проиграют в Дании. Но высока вероятность, что в остальных группах все команды, которые финишируют третьими, наберут больше трёх очков.