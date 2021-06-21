«Горько и обидно»: Зеленский высказался о поражении сборной Украины

«Это ЕВРО, здесь играют лучшие из лучших. Да, это был тяжелый матч. Да, сегодня нам горько и обидно от поражения. Но даже после этого матча наша сборная имеет как шанс на участие в 1/8 финала турнира, так и нашу поддержку, ведь это наши ребята. Сборная, мы с тобой. Слава Украине!» — написал Зеленский у себя в Twitter.