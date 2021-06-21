«Горько и обидно»: Зеленский высказался о поражении сборной Украины

Встреча, которая состоялась на стадионе «Националь» в Бухаресте, завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев. Единственным голом отметился Кристоф Баумгартнер.
«Это ЕВРО, здесь играют лучшие из лучших. Да, это был тяжелый матч. Да, сегодня нам горько и обидно от поражения. Но даже после этого матча наша сборная имеет как шанс на участие в 1/8 финала турнира, так и нашу поддержку, ведь это наши ребята. Сборная, мы с тобой. Слава Украине!» — написал Зеленский у себя в Twitter.
По итогам трех туров сборная Украины с тремя очками заняла третье место в турнирной таблице группы C. Австрийцы расположились на второй строчке и пробились в 1/8 финала, где сыграют с Италией.