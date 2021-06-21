«Зато форму показали». Сборную Украины раскритиковали за безволие
Среди российских пользователей соцсетей хватает и сочувствующих соседям.
Среди российских пользователей соцсетей хватает и сочувствующих соседям.
Сборная Украины проиграла австрийцам и до предела осложнила себе задачу выхода в
Представители стран бывшего СССР сильно расстроились поражению украинцев. Теперь одна надежда на Россию.
Один из пользователей «твиттера» отметил то, насколько
В матче против Австрии украинцам в некоторых моментах откровенно повезло. Они могли проиграть куда более крупно.
Вспомнили, конечно же, и про их скандальную форму.
Сборная Украины явно была способна на большее.
Никуда не деться от сравнений со сборной Украины времён Валерия Лобановского.
Неудачу сборной Украины приравняли к провалам сборной России.
Может, украинцы просто не хотели попасть под итальянский каток в
Николай Егорычев, Полина Куимова