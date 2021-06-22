Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России, забив 30-й мяч

Футбол, Евро, Группа B21.06.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Parken Stadium, 23644 зрителя
|Станислав Черчесов
|Каспер Юльманн
|Артем Дзюба
|70′
|Миккель Дамсгор
|38′
|Юссуф Поульсен
|59′
|Андреас Кристенсен
|79′
|Йоаким Мехле(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
|82′
|16
|Матвей Сафонов
|1
|Каспер Шмейхель
|2
|Марио Фернандес
|3
|Янник Вестергор
|3
|Игорь Дивеев
75′
|4
|Симон Кьер
|14
|Георгий Джикия
|5
|Йоаким Мехле
|11
|Роман Зобнин
|6
|Андреас Кристенсен
|17
|Александр Головин
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|22
|Артем Дзюба
|8
|Томас Дилэйни
57′86′
|13
|Федор Кудряшов
28′68′
|24
|Матиас Йенсен
|4
|Вячеслав Караваев
|18
|Даниэль Васс
61′
|7
|Магомед Оздоев
61′
|17
|Йенс Стрюгер Ларсен
|19
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Мартин Брэйтуэйт
86′
|23
|Далер Кузяев
67′
|21
|Андреас Корнелиус
|26
|Максим Мухин
|14
|Миккель Дамсгор
72′
|15
|Алексей Миранчук
62′
|15
|Кристиан Нергор
|9
|Александр Соболев
|20
|Юссуф Поульсен
61′
|12
|Каспер Дольберг
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано(Франция)
|Боковой судья
|Сириль Грингор(Франция)
|ВАР
|Франсуа Летексье(Франция)
|Первый ассистент ВАР
|Жером Бризар(Франция)
|Первый ассистент ВАР
|Бенжамен Пажес(Франция)
|Третий ассистент ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес(Испания)