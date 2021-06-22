Дмитрий Губерниев: «Мы играем в антифутбол. Нам нужен новый тренер»

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— В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов играем плохо, и на уровне сборной играем плохо. Мы шевелимся более-менее, пока еще не пропустили. А когда мы пропускаем, то всё вообще валится из рук. Ни мысли, ни варианта Б, ни варианта Ц, вообще никакого варианта.

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Мы играем в антифутбол. Всё как всегда, без шансов. Едем домой.

Футболистам сборной Дании мое восхищение. Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Мы проиграли вдрызг. Еще нам нужен новый тренер, — заявил Губерниев.