Дмитрий Губерниев: «Мы играем в антифутбол. Нам нужен новый тренер»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании (1:4).
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании (1:4).
— В футбол мы играем плохо. И на уровне клубов играем плохо, и на уровне сборной играем плохо. Мы шевелимся
Мы играем в антифутбол. Всё как всегда, без шансов. Едем домой.
Футболистам сборной Дании мое восхищение. Нашему футболу нужны реформы. Я это говорил после провала в еврокубках, а теперь мы получили по носу еще и еще. Мы проиграли вдрызг. Еще нам нужен новый тренер, — заявил Губерниев.
Сборная России заняла 4-е место в группе В, набрав 3 очка. В игре с Данией россияне впервые с 2008 года пропустили 4 мяча на чемпионате Европы.