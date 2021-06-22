Россия во второй раз в истории пропустила 4 гола в матче Евро

Как сообщает Squawka Football в Telegram, Россия во второй раз в истории пропустила 4 гола в матчах Евро (включая СССР и СНГ).

Впервые это произошло на турнире 2008 года, когда команда Гуса Хиддинка уступила Испании (1:4) в 1-м туре группового этапа. Коллектив Станислава Черчесова занял последнее место в квартете В, набрав 3 очка. Россияне за 3 матча забили 2 гола и пропустили 7.