У Черчесова 20-е поражение во главе сборной России — больше всех

Национальная команда потерпела 20-е поражение в 57-м матче при Станиславе Черчесове. Больше поражений не было ни при одном тренере.

У Гуса Хиддинка — 10 поражений в 39 играх, у Олега Романцева — 10 в 60 матчах, у Анатолия Бышовца — 6 в 6 играх, у Леонида Слуцкого — 5 проигрышей в 13 матчах, у Фабио Капелло — 5 поражений в 33 играх.