Швейцария стала первой командой, занявшей третье место в группе и обеспечившей себе место в плей-офф Евро
Сборная Финляндия уступила Бельгии (0:2) и заняла третье место в группе В, обогнав Россию.
Сборная Финляндия уступила Бельгии (0:2) и заняла третье место в группе В, обогнав Россию.
Напомним, что дальше проходят топ-4 сборных с третьих мест — они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов.
Уже известны три команды, занявшие третью позицию:
Группа А — Швейцария — 4 очка, разность мячей — 4−5
Группа С — Украина — 3 очка, 4−5
Группа В — Финляндия, 3 очка, 1−3.
Швейцария точно будет выше Украины и Финляндии — благодаря этому она обеспечила себе место в