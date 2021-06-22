Финляндия уступила Бельгии и осталась на третьем месте в группе

Все мячи были забиты во втором тайме. Бельгийцы открыли счет на 74-й минуте благодаря автоголу Лукаша Градецки. Ромелу Лукаку на 81-й минуте забил второй мяч своей команды.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков. В параллельной игре сборная России уступила Дании (1:4). Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.