Первый футболист, родившийся в XXI веке, который забил на Евро. Кто такой Дамсгор, который похоронил Россию

Сборная России в третьем матче группового этапа Евро-2020 уступила в Копенгагене сборной Дании (1:4) и покинула турнир. Первый гол в прошедшей игре забил 20-летний полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор — один из главных талантов нового датского поколения. Sport24 — с рассказом о парне, который похоронил нашу команду на этом Евро.

Попросился на поле, чтобы забить 2 гола за 2 минуты. И забил

Дамсгор демонстрировал удивительную целеустремленность с самых ранних лет: детский тренер Миккеля Брайан Маурер вспоминал, как однажды его команда проигрывала с минимальным счетом за две минуты до конца финального матча. Дамсгор, которого к тому моменту уже заменили, просился обратно на поле — был уверен, что успеет забить два и принести своей команде трофей. Тренер доверился дерзкому пацаненку, и Миккель не подвел: выпорхнул на поле и оформил дубль. Клуб «Юллинге», за который он тогда выступал, выиграл один из юношеских кубков.

Именно выступая за «Юллинге», Дамсгор обратил на себя внимание скаута «Норшелланна», и тот пригласил подростка в команду. В основе клуба из города Фарум будущий могильщик сборной России (ну ладно, второй могильщик после Романа Зобнина) дебютировал в 2017 году, а в 2020-м за 6,75 млн евро перешел в итальянскую «Сампдорию». 21 июня 2021 года Миккель забил в ворота Матвея Сафонова и стал самым молодым автором гола в истории Дании на крупных турнирах. Также он стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который смог отличиться в финальной стадии Евро.

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Дамсгором интересуется «Тоттенхэм»

Молодым талантом из Дании уже интересуются два клуба английской Премьер-лиги — «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Как сообщает The Athletic, приобрести Миккеля очень хочет главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Конкуренцию «молоткам» в борьбе за проспекта составит «Тоттенхэм», который наверняка сможет удовлетворить финансовые аппетиты «Сампдории»: генуэзцы требуют за Дамсгора 20 миллионов евро.

«Грустно, что “Тоттенхэм” тоже претендует на Дамсгора. Он по-настоящему особенный талант. Миккель энергичен, быстр и играет с настоящим энтузиазмом, который может заразить его товарищей по команде. Датчанин отлично подошел бы нашему клубу», — сокрушаются болельщики «Вест Хэма» на фанатском сайте Hammers News.

Дамсгор приехал на Евро в качестве дублера Эриксена.

В первом туре Евро мы едва не стали свидетелями трагедии: лидер сборной Дании Кристиан Эриксен упал на поле без сознания на 42-й минуте матча против Финляндии. Кристиану повезло выжить — вот что на следующий день после игры с финнами сказал врач сборной Дании Мартин Боесен: «Эриксен был мертв. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить».