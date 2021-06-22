Александр Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, все люди ошибаются. Сегодня проиграла вся команда»
Нападающий сборной России Александр Соболев высказался после поражения от Дании (1:4) в Евро-2020.
Нападающий сборной России Александр Соболев высказался после поражения от Дании (1:4) в Евро-2020.
— Я думаю, что свою роль сыграло все вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все
Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда.
Отмечу, что в Дании была фантастическая поддержка. Датчане отдавали пас друг другу — и при каждом пасе весь стадион на ушах. Но психологически это не повлияло. Проиграли мы сегодня сами, — сказал Соболев.
Ошибка полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который, находясь на своей половине поля, неудачно выполнил передачу назад, привела ко второму голу в ворота сборной России.