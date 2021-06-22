Александр Соболев: «Прошу не накидываться на Зобнина, все люди ошибаются. Сегодня проиграла вся команда»

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— Я думаю, что свою роль сыграло все вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все по-другому, если бы забили в первом тайме.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2598509742840?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда.

Отмечу, что в Дании была фантастическая поддержка. Датчане отдавали пас друг другу — и при каждом пасе весь стадион на ушах. Но психологически это не повлияло. Проиграли мы сегодня сами, — сказал Соболев.