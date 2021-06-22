Артем Дзюба: «Дания — плюс-минус нашего уровня, если бы не этот сумасшедший гол»

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— Не может быть лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи — вратарю. Как только хороший соперник, добротный…

Если бельгийцы видно, что уровнем выше, то Дания примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол.

Понятно, что мы с ними на равных играли, они больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, мы с ними справлялись.

Говорю вам, на таком уровне забиваешь гол, выигрываешь 1:0 — игра совсем переворачивается в другую [сторону]. Вместо того, чтобы вести, мы 0:1 [проигрываем]. Ну такая вот, — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ».