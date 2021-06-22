Россия уже вылетела, а Украина — еще нет. Расклады плей-офф Евро-2020

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На чемпионате Европы подходит к концу заключительный тур группового этапа. Сегодня определились участники плей-офф от групп B и C. К Италии и Уэльсу в 1/8 финала присоединились Нидерланды, Австрия, Бельгия и Дания. Помимо этого, в плей-офф сыграет сборная Швейцарии.

С кем сыграют бельгийцы?

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Команда Роберто Мартинеса досрочно обеспечила себе место в плей-офф, поэтому в матче с финнами ей хватило бы одного очка для победы в группе. С поставленной задачей лидер мирового рейтинга справился — в Петербурге он победил со счётом 2:0. Теперь бельгийцы встретятся в Севилье либо со Швейцарией (3-е место в группе А), либо с третьей командой из групп D (Чехия, Англия, Хорватия, Шотландия), E (Швеция, Словакия, Испания. Польша) или F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). Этот матч состоится 27 июня, а в четвертьфинале бронзовые призёры ЧМ-2018 сыграют с победителем пары Италия — Австрия. Естественно, для этого им необходимо обыграть соперника в 1/8 финала.

Дания прыгает с последнего места на второе

По итогам вечерних матчей стала известна ещё одна пара плей-офф. 26 июня Дания встретится в Амстердаме с Уэльсом (второе место в группе А). Датчане набрали одинаковое количество очков в квартете с Россией и Финляндией, однако опередили их благодаря дополнительным показателям. В четвертьфинале победитель матча Дания — Уэльс встретится в Баку либо с Нидерландами, либо их соперником по 1/8 финала.

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Есть ли шансы у финнов?

Финны, несмотря на поражение в последнем туре, завершили групповой раунд на третьем месте. Впрочем, оказаться в плей-офф с тремя очками и разницей мячей -2 будет весьма сложно. В 1/8 финала выходят четыре из шести команд, занявших третьи места в своих квартетах. Финны уже уступают швейцарцам (у них 4 очка) и украинцам (3 очка, разница мячей -1).

А что сборная России?

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К сожалению, команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и лишилась шансов на попадание в плей-офф. В последнем туре россиянам достаточно было набрать одно очко, чтобы с высокой долей вероятности оказаться в 1/8 финала. Вместо этого они проиграли в Копенгагене датчанам со счётом 1:4. Наша команда прощается с турниром и возвращается в Россию.

Выйдет ли в 1/8 финала Украина?

Украина завершила групповой этап с тремя очками. Команда Андрея Шевченко в рейтинге сборных, занявших третьи места, уже проигрывает Швейцарии, но при этом опережает Финляндию. Таким образом, Украине достаточно опередить ещё одну сборную, чтобы оказаться в 1/8 финала. К примеру, если 22 июня Хорватия и Шотландия сыграют вничью, то украинцы окажутся в плей-офф. В противном случае нужно рассчитывать, что кто-то из третьих команд в группах E и F наберёт либо меньше трёх очков, либо — три, но с худшей разницей мячей.