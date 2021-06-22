И это лидер сборной? Дзюба оказался абсолютно бестолковым на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Россия
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Уэльс
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3
Швейцария
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Турция
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Нидерланды
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Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
10:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

И это лидер сборной? Дзюба оказался абсолютно бестолковым на Евро

Сборная России проиграла Дании и завершила свое выступление на ЕВРО. Этого опасались все. Это в итоге и случилось. Теперь в ближайшие недели болельщикам, журналистам и экспертам предстоит выяснить причины провального выступления команды, а также найти виновных в ее неудачах.

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Первым делом, конечно, прилетит Станиславу Черчесову, в отношении которого поднимется еще и вопрос о возможной отставке. Но мы обратим внимание на персону, чей уровень ответственности за результат не сильно разнится с тем, что стоит перед главным тренером. Речь об Артеме Дзюбе.

Статус незаменимого игрока автоматически делает его лидером команды, а от лидера справедливо ожидают проявления соответствующих качеств, тем более если он является еще и капитаном. Увидели ли мы это в исполнении Дзюбы? Ни разу.

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Мы даже не будем упоминать печальную голевую статистику Артема, которого хватило лишь на реализацию пенальти в игре с датчанами. Да, когда ты являешься главным нападающим и претендуешь на звание лучшего бомбардира в истории сборной, то было бы неплохо не только феерить в противостояниях с командами уровня Сан-Марино и Лихтенштейна, но и проявлять себя в матчах с лучшими сборными континента.

Однако стоит подчеркнуть, что голевая статистика — это главный бич российских форвардов на уже трех последних ЕВРО. Обратим внимание на более глобальные моменты, которые характеризуют все выступление российского капитана на турнире.

А его он по сути пропустил: Артем был абсолютно незаметен на футбольном поле, и то, что его имя все равно оставалось на слуху, — лишь результат популярности, созданной общественностью в дни ЧМ-2018.

Заслуженно это или нет — вопрос второстепенный, но факт популярности Дзюбы исключать не стоит. И чем в итоге запомнился капитан российской сборной? Очередной порцией шуток и красивыми заявлениями перед стартом чемпионата, игрой на камеру после матча с финнами, символической передачей капитанской повязки юным болельщикам и… и все?

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Это точно характеристика персонажа, достойного быть лидером и капитаном национальной сборной? Сомнительно. И весьма показательно, что функции Дзюбы в итоге были вынуждены выполнять другие футболисты, например, Александр Головин и Георгий Джикия, которые своей активностью придавали хоть какой-то тонус всей команде.

Помните, как после матча с Финляндией полосы разных СМИ буквально пестрили новостями об огромном количестве выигранных Дзюбой единоборств? Предположим, что локально это достижение действительно впечатляет, но глобально это помогло сборной? Абсолютно никак: толку и пользы от этих действий не было, ведь большинство выигранных на «втором этаже» Дзюбой мячей доставались кому угодно, но не партнерам по команде. Такая игра совсем не вяжется с прозвищем «русский Лукаку».

По точности передач Артем оказался худшим в сборной, и этот факт на фоне восторженных комментариев про его успешные единоборства почему-то умалчивается. Равно как и то, что за весь турнир так называемый капитан сборной с игры нанес лишь один удар в створ ворот.

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«Но он ведь сделал голевой пас на Алексея Миранчука», — возразят многие. Да, Артем в игре с финнами записал на свой счет ассист, но давайте вспомним, как это было. Миранчук на дриблинге убежал от двух соперников и отпасовал на Дзюбу, который сыграл классического столба, просто оставив мяч набравшему скорость партнеру (причем на нерабочую правую ногу), и тот уже накрутил еще одного защитника, а затем идеально положил в дальний угол. Заслуга Дзюбы в голе феноменальная, не иначе.

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Да и говоря о его стиле игры, справедливости ради стоит отметить, что при почти двухметровом росте и весе под сотню килограммов не так уж и сложно зацепиться за мяч, особенно, если количество забросов на одного адресата будет таким большим, каким оно было у российской сборной на ЕВРО. А помимо того, что львиная доля этих выигранных единоборств не приводила к продолжению атаки и к какой-либо опасности у чужих ворот, это негативно влияло и на состояние самого Дзюбы.

Сезон выдался крайне трудным для всех, и Артем не исключение. К турниру он подошел не в лучшей физической форме, о чем говорит тот факт, что во всех матчах группового раунда он чуть ли не выплевывал легкие уже в начале второго тайма, но из-за своего статуса незаменимого игрока был вынужден бороться до конца. Опять же — какую пользу из этого извлекла команда? Если судить по результату, то никакую.

В конце концов, на примере Дзюбы отчетливо видна разница между российским футболом и международным. Артем, штампующий голы в матчах с условными «Тамбовом», «Ротором» и «Уралом», в очередной раз не смог ничего поделать в соперничестве с более классными командами и футболистами.

Даже защитники скромной финской сборной, пробившейся на свой первый ЕВРО в истории, запросто «съели» российского форварда. Но мы вновь и вновь будем слушать от него рассказы про несостоявшиеся трансферы в Европу вместе с резкими заявлениями в ответ на заслуженную критику.

«Есть критика конструктивная, а есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Они не разбираются», — говорил Дзюба на тренировочных сборах в Австрии перед чемпионатом.

Так вот, Артем, не нужно быть шеф-поваром, чтобы понять, пересолено блюдо или нет. То же и с вашей игрой — она была ужасной.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Андрей Сенченко

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Возрастное ограничение 18+
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История чемпионатов Европы
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Испания
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2
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СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
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Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
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Германия
Германия
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Уэльс
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