И это лидер сборной? Дзюба оказался абсолютно бестолковым на Евро

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Первым делом, конечно, прилетит Станиславу Черчесову, в отношении которого поднимется еще и вопрос о возможной отставке. Но мы обратим внимание на персону, чей уровень ответственности за результат не сильно разнится с тем, что стоит перед главным тренером. Речь об Артеме Дзюбе.

Статус незаменимого игрока автоматически делает его лидером команды, а от лидера справедливо ожидают проявления соответствующих качеств, тем более если он является еще и капитаном. Увидели ли мы это в исполнении Дзюбы? Ни разу.

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Мы даже не будем упоминать печальную голевую статистику Артема, которого хватило лишь на реализацию пенальти в игре с датчанами. Да, когда ты являешься главным нападающим и претендуешь на звание лучшего бомбардира в истории сборной, то было бы неплохо не только феерить в противостояниях с командами уровня Сан-Марино и Лихтенштейна, но и проявлять себя в матчах с лучшими сборными континента.

Однако стоит подчеркнуть, что голевая статистика — это главный бич российских форвардов на уже трех последних ЕВРО. Обратим внимание на более глобальные моменты, которые характеризуют все выступление российского капитана на турнире.

А его он по сути пропустил: Артем был абсолютно незаметен на футбольном поле, и то, что его имя все равно оставалось на слуху, — лишь результат популярности, созданной общественностью в дни ЧМ-2018.

Заслуженно это или нет — вопрос второстепенный, но факт популярности Дзюбы исключать не стоит. И чем в итоге запомнился капитан российской сборной? Очередной порцией шуток и красивыми заявлениями перед стартом чемпионата, игрой на камеру после матча с финнами, символической передачей капитанской повязки юным болельщикам и… и все?

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Это точно характеристика персонажа, достойного быть лидером и капитаном национальной сборной? Сомнительно. И весьма показательно, что функции Дзюбы в итоге были вынуждены выполнять другие футболисты, например, Александр Головин и Георгий Джикия, которые своей активностью придавали хоть какой-то тонус всей команде.

Помните, как после матча с Финляндией полосы разных СМИ буквально пестрили новостями об огромном количестве выигранных Дзюбой единоборств? Предположим, что локально это достижение действительно впечатляет, но глобально это помогло сборной? Абсолютно никак: толку и пользы от этих действий не было, ведь большинство выигранных на «втором этаже» Дзюбой мячей доставались кому угодно, но не партнерам по команде. Такая игра совсем не вяжется с прозвищем «русский Лукаку».

По точности передач Артем оказался худшим в сборной, и этот факт на фоне восторженных комментариев про его успешные единоборства почему-то умалчивается. Равно как и то, что за весь турнир так называемый капитан сборной с игры нанес лишь один удар в створ ворот.

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«Но он ведь сделал голевой пас на Алексея Миранчука», — возразят многие. Да, Артем в игре с финнами записал на свой счет ассист, но давайте вспомним, как это было. Миранчук на дриблинге убежал от двух соперников и отпасовал на Дзюбу, который сыграл классического столба, просто оставив мяч набравшему скорость партнеру (причем на нерабочую правую ногу), и тот уже накрутил еще одного защитника, а затем идеально положил в дальний угол. Заслуга Дзюбы в голе феноменальная, не иначе.

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Да и говоря о его стиле игры, справедливости ради стоит отметить, что при почти двухметровом росте и весе под сотню килограммов не так уж и сложно зацепиться за мяч, особенно, если количество забросов на одного адресата будет таким большим, каким оно было у российской сборной на ЕВРО. А помимо того, что львиная доля этих выигранных единоборств не приводила к продолжению атаки и к какой-либо опасности у чужих ворот, это негативно влияло и на состояние самого Дзюбы.

Сезон выдался крайне трудным для всех, и Артем не исключение. К турниру он подошел не в лучшей физической форме, о чем говорит тот факт, что во всех матчах группового раунда он чуть ли не выплевывал легкие уже в начале второго тайма, но из-за своего статуса незаменимого игрока был вынужден бороться до конца. Опять же — какую пользу из этого извлекла команда? Если судить по результату, то никакую.

В конце концов, на примере Дзюбы отчетливо видна разница между российским футболом и международным. Артем, штампующий голы в матчах с условными «Тамбовом», «Ротором» и «Уралом», в очередной раз не смог ничего поделать в соперничестве с более классными командами и футболистами.

Даже защитники скромной финской сборной, пробившейся на свой первый ЕВРО в истории, запросто «съели» российского форварда. Но мы вновь и вновь будем слушать от него рассказы про несостоявшиеся трансферы в Европу вместе с резкими заявлениями в ответ на заслуженную критику.

«Есть критика конструктивная, а есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Они не разбираются», — говорил Дзюба на тренировочных сборах в Австрии перед чемпионатом.

Так вот, Артем, не нужно быть шеф-поваром, чтобы понять, пересолено блюдо или нет. То же и с вашей игрой — она была ужасной.

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