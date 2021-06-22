«Третий гол все похоронил»: Кузяев высказался о поражении от Дании

Россияне в понедельник проиграли датчанам в Копенгагене со счетом 1:4 и завершили выступление на ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе В.

«В первом тайме у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента, но на таком уровне нельзя ошибаться — надо было забивать. Возможность вернуться в игру была, но третий гол все похоронил. Не знаю, почему так случилось. Счёт нас не устраивал, пришлось открываться, рисковать — отсюда пошли ошибки», — сказал Кузяев журналистам.