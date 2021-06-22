Де Брейне о передачах на Лукаку: Он большой и его хорошо видно

«Во втором тайме мы абсолютно поменяли игру. Знали, что нам будет тяжело создавать моменты в игре с финнами, но после перерыва нам удалось с этим справиться. Лукаку — это наше секретное оружие. На самом деле, не такое уж и секретное. Мне легко находить его на поле. Всегда знаю, где он находится. Он очень большой и его хорошо видно. Ромелу создает много проблем для защитников», — заявил де Брейне на пресс-конференции.