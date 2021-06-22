Россия на Евро: дно

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Россия вновь без плей-офф на крупном турнире. Казалось бы, уже в 13-й раз из 15 попыток после распада СССР, но привыкнуть невозможно — больно всякий раз, словно такое случилось впервые… Мы снова на дне.

Все или ничего. Пан или пропал. Отступать некуда — позади Москва. Принято считать, что это как раз наша стихия. Что мы мощнее всего, когда приперты к стенке.

Вот только есть ли резервы, чтобы играть мускулами, — думалось перед выездом в Данию. Последние пару лет доказывали, что силу богатырскую взять неоткуда, удаль показывать некому. К этому самому дну мы шли медленно, но уверенно. Факторов множество: отъезд сильнейших легионеров из РПЛ, последовавший за этим спад общего уровня лиги, антирекорды безвыигрышных серий в еврокубках, практически нулевой интерес в топ-чемпионатах к нашим футболистам.

Сравните клубы, за которые выступают датчане — и за какие наши. У них «Лестер», «Челси», «Барселона», «Милан», дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Лейпциг» (это еще с Эриксеном из «Интера» случилось несчастье). У нас… Сами знаете.

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Одно поколение — Аршавина, Кержакова, Самедова, Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких, Зырянова — сошло, другое сходит, а третье еще не окрепло. Да и выходить на высокий уровень в РПЛ проблематично. Мы восторгались нашей подрастающей молодежью, но только до тех пор, пока она на своем Евро не столкнулась с французами и… датчанами. Разница в классе оказалась угнетающей. Не в нашу пользу.

Корни проблем уходят глубоко, о них у нас будет время поразмышлять о них после бесславного вылета. И я надеюсь, что тема детского футбола в обсуждениях станет, наконец, звучать очень громко, и словами в кои-то веки дело не ограничится.

Пока же надежда все равно умирала последней. Что если взыграет самолюбие или хотя бы просто отобьемся — как финны в 1-м туре?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы-то были. Первые полчаса наши в Копенгагене провели практически идеально, создав несколько опасных моментов. Получись у Головина удар в угол, а не во вратаря, попади в рамку Дзюба и все тот же наш «француз», пройди последняя передача у Зобнина…

Но на то и класс, и мастерство. Наши — угрожали, датчане — реализовывали. Первый удар в створ —гол. Потом так укатали прессингом, что заставили дрогнуть даже опытного Зобнина — вместо простой передачи ближнему Кудряшову тот сделал пас-харакири Сафонову. А в концовке моральные и физические силы россиян покинули.

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В огород футболистов полетит много камней, но у меня рука не поднимается. Разве они не отдавались? Разве было безволие? Нет. Сборная, на мой взгляд, показывала свой максимум (как и клубы в еврокубках, и молодежка). Тем обиднее, что он, этот максимум, так невысок, что не хватает даже для выхода из группы.

В Копенгагене упирались, как могли, но невооруженным глазом было видно, что с каждой минутой все хуже и хуже проходят передачи, все медленнее и медленнее бегут ноги, не успевая за темпом, все хуже и хуже работает мысль.

Приемлемо российская сборная выглядела 60 минут, а потом на ровном месте — второй гол, и Дания очень легко добила свою жертву. Нам в очередной раз показали наше место в европейской иерархии — на дне.

При этом глобально выход в финальную часть турнира и три очка — далеко не худший расклад в нашей истории. Мы видели много пропущенных финальных стадий ЧМ и Евро, а из группы выходили всего дважды за последние 30 лет — в 2008-м и 2018-м. Сделав это, к сожалению, исключением из правил, а не правилом.

И это тоже надо помнить, когда пойдет дискуссия по поводу того, исчерпал ли Черчесов свой ресурс или нет. Можно не сомневаться, что призывы к отставке будут носить массовый характер. Но только РФС предстоит с холодной головой ставить диагноз: есть ли у другого специалиста потенциал достигнуть большего. Ведь в погоне за журавлем в небе можно и его не поймать, и синицу из рук упустить — нынешнюю не хватающую звезд с неба, но мобилизованную и дисциплинированную команду. И остаться в итоге без путевки на ЧМ-2022.

Но выбор делать футбольным властям. И он — крайне сложен.