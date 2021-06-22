Россия на Евро: дно

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия на Евро: дно

Сборная России полностью провалила чемпионат Европы. Наша команда потерпела второе разгромное поражение на турнире (1:4 от Дании) и заняла последнее место в группе.

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46
фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Россия вновь без плей-офф на крупном турнире. Казалось бы, уже в 13-й раз из 15 попыток после распада СССР, но привыкнуть невозможно — больно всякий раз, словно такое случилось впервые… Мы снова на дне.

Все или ничего. Пан или пропал. Отступать некуда — позади Москва. Принято считать, что это как раз наша стихия. Что мы мощнее всего, когда приперты к стенке.

Вот только есть ли резервы, чтобы играть мускулами, — думалось перед выездом в Данию. Последние пару лет доказывали, что силу богатырскую взять неоткуда, удаль показывать некому. К этому самому дну мы шли медленно, но уверенно. Факторов множество: отъезд сильнейших легионеров из РПЛ, последовавший за этим спад общего уровня лиги, антирекорды безвыигрышных серий в еврокубках, практически нулевой интерес в топ-чемпионатах к нашим футболистам.

Сравните клубы, за которые выступают датчане — и за какие наши. У них «Лестер», «Челси», «Барселона», «Милан», дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Лейпциг» (это еще с Эриксеном из «Интера» случилось несчастье). У нас… Сами знаете.
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Одно поколение — Аршавина, Кержакова, Самедова, Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких, Зырянова — сошло, другое сходит, а третье еще не окрепло. Да и выходить на высокий уровень в РПЛ проблематично. Мы восторгались нашей подрастающей молодежью, но только до тех пор, пока она на своем Евро не столкнулась с французами и… датчанами. Разница в классе оказалась угнетающей. Не в нашу пользу.

Корни проблем уходят глубоко, о них у нас будет время поразмышлять о них после бесславного вылета. И я надеюсь, что тема детского футбола в обсуждениях станет, наконец, звучать очень громко, и словами в кои-то веки дело не ограничится.

Пока же надежда все равно умирала последней. Что если взыграет самолюбие или хотя бы просто отобьемся — как финны в 1-м туре?

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Шансы-то были. Первые полчаса наши в Копенгагене провели практически идеально, создав несколько опасных моментов. Получись у Головина удар в угол, а не во вратаря, попади в рамку Дзюба и все тот же наш «француз», пройди последняя передача у Зобнина…

Но на то и класс, и мастерство. Наши — угрожали, датчане — реализовывали. Первый удар в створ —гол. Потом так укатали прессингом, что заставили дрогнуть даже опытного Зобнина — вместо простой передачи ближнему Кудряшову тот сделал пас-харакири Сафонову. А в концовке моральные и физические силы россиян покинули.

Во время загрузки произошла ошибка.

В огород футболистов полетит много камней, но у меня рука не поднимается. Разве они не отдавались? Разве было безволие? Нет. Сборная, на мой взгляд, показывала свой максимум (как и клубы в еврокубках, и молодежка). Тем обиднее, что он, этот максимум, так невысок, что не хватает даже для выхода из группы.

В Копенгагене упирались, как могли, но невооруженным глазом было видно, что с каждой минутой все хуже и хуже проходят передачи, все медленнее и медленнее бегут ноги, не успевая за темпом, все хуже и хуже работает мысль.

Приемлемо российская сборная выглядела 60 минут, а потом на ровном месте — второй гол, и Дания очень легко добила свою жертву. Нам в очередной раз показали наше место в европейской иерархии — на дне.
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При этом глобально выход в финальную часть турнира и три очка — далеко не худший расклад в нашей истории. Мы видели много пропущенных финальных стадий ЧМ и Евро, а из группы выходили всего дважды за последние 30 лет — в 2008-м и 2018-м. Сделав это, к сожалению, исключением из правил, а не правилом.

И это тоже надо помнить, когда пойдет дискуссия по поводу того, исчерпал ли Черчесов свой ресурс или нет. Можно не сомневаться, что призывы к отставке будут носить массовый характер. Но только РФС предстоит с холодной головой ставить диагноз: есть ли у другого специалиста потенциал достигнуть большего. Ведь в погоне за журавлем в небе можно и его не поймать, и синицу из рук упустить — нынешнюю не хватающую звезд с неба, но мобилизованную и дисциплинированную команду. И остаться в итоге без путевки на ЧМ-2022.

Но выбор делать футбольным властям. И он — крайне сложен.

Константин Алексеев

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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1972
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ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
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Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2016
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Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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Уэльс
Уэльс
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14Самые колоритные болельщики Евро-2020
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