Дамсгаард: Вся Дания сошла с ума после разгрома россиян в матче Евро

Сборная Дании в понедельник в Копенгагене победила российскую команду со счетом 4:1 и со второго места в группе вышла в плей-офф ЕВРО-2020, где в 1/8 финала сыграет со сборной Уэльса. Дамсгаард стал автором первого гола в матче с россиянами.

«Это потрясающе, что мы вышли из группы и идем дальше. Приятно и радостно быть частью этой команды. Я и не мечтал никогда стать частью чего-то такого большого. Фантастика слышать скандирования болельщиков, как вся Дания буквально сошла с ума после нашего выхода в плей-офф», — сказал Дамсгаард, которого цитирует датское издание В. Т.