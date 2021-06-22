«Who is Russia?» Как датские болельщики праздновали победу над Россией

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Для начала немного местного колорита со знаком минус. Матч Россия — Дания стал для меня третьим на этом Евро в Копенгагене. И за предыдущие два я привык, что датчане во время игры любят выражать свои эмоции, бросая с трибун пластиковые стаканы с пивом. Но по уровню интенсивности данной процедуры игра с Россией дала фору всему, что было раньше.

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38-я минута встречи. Дамсгор открывает счет в матче. Мне в спину прилетает наполовину полный (да, к тому моменту оптимизм еще никуда не исчез) бокал. Ничего страшного. Бывает. К моменту, когда Поульсен отправлял мяч в пустые ворота, у российских журналистов было время, чтобы прикрыть головы тем, что было под рукой и максимально себя обезопасить от второй серии пивопада.

А вот гол Бельгии в параллельном матче, который потом отменили, предугадать уже было нельзя. Но его датчане отпраздновали в свойственной для себя манере. В итоге без жертв не обошлось: коллеге Саше Муйжнеку стакан — к тому времени уже наполовину пустой — попал прямо в ноутбук. Техника выдержала, но было неприятно.

«Они всегда так делают. Если бы Россия забила, все равно с трибун летело бы пиво», — объясняет девушка-волонтер.

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А теперь переходим к гуляниям. После финального свистка датчане праздновали на трибунах. А со стадиона «Паркен» в одиночестве уходили российские болельщики. Вся боль от матча в одной фотографии.

Спустя минут 15 плотные красно-белые потоки двинулись от стадиона. Настроения были разные. Молодые парни кричали в камеру: «Кто такая Россия?». Люди постарше просто делились радостью. Но почти все отмечали — это было для Кристиана Эриксена, который еще десять дней назад был при смерти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g1ziZXhI2sI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От стадиона празднование переместилось на центральную площадь Копенгагена, где болельщики буквально устроили дискотеку.

На момент публикации данного текста — третий час ночи по местному времени — за окном все еще не стихали песни болельщиков. Копенгаген сегодня не спит. Заслужили.