«Who is Russia?» Как датские болельщики праздновали победу над Россией
Копенгаген гуляет!
Копенгаген гуляет!
Для начала немного местного колорита со знаком минус. Матч Россия — Дания стал для меня третьим на этом Евро в Копенгагене. И за предыдущие два я привык, что датчане во время игры любят выражать свои эмоции, бросая с трибун пластиковые стаканы с пивом. Но по уровню интенсивности данной процедуры игра с Россией дала фору всему, что было раньше.
38-я минута встречи. Дамсгор открывает счет в матче. Мне в спину прилетает наполовину полный (да, к тому моменту оптимизм еще никуда не исчез) бокал. Ничего страшного. Бывает. К моменту, когда Поульсен отправлял мяч в пустые ворота, у российских журналистов было время, чтобы прикрыть головы тем, что было под рукой и максимально себя обезопасить от второй серии пивопада.
А вот гол Бельгии в параллельном матче, который потом отменили, предугадать уже было нельзя. Но его датчане отпраздновали в свойственной для себя манере. В итоге без жертв не обошлось: коллеге Саше Муйжнеку стакан — к тому времени уже наполовину пустой — попал прямо в ноутбук. Техника выдержала, но было неприятно.
«Они всегда так делают. Если бы Россия забила, все равно с трибун летело бы пиво», — объясняет
А теперь переходим к гуляниям. После финального свистка датчане праздновали на трибунах. А со стадиона «Паркен» в одиночестве уходили российские болельщики. Вся боль от матча в одной фотографии.
Спустя минут 15 плотные
От стадиона празднование переместилось на центральную площадь Копенгагена, где болельщики буквально устроили дискотеку.
На момент публикации данного текста — третий час ночи по местному времени — за окном все еще не стихали песни болельщиков. Копенгаген сегодня не спит. Заслужили.
Владимир Колос