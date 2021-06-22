«Те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Бельгия
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Россия
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Швейцария
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Нидерланды
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Австрия
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3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро

Что говорили игроки сборной России после разгромного поражения от Дании (1:4) и вылета с чемпионата Европы-2020.

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Россияне крупно уступили в Копенгагене, когда команду для выхода в плей-офф устраивала ничья. Датчане подтвердили свои слова о намерении выиграть после двух поражений и выйти из группы — и если побеждать, то как раз такие команды, как Россия.

В осторожном первом тайме у россиян хороший шанс упустил Головин, соперник после пары полумоментов открыл счет перед перерывом. Во второй половине сборную получила второй мяч после ужасной передачи Зобнина к штрафной Сафонова, чем воспользовался Поульсен.

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Россияне после двух двойных замен от Черчесова заработали (Соболев) и реализовали (Дзюба) пенальти — и сократили отставание. Но дальше Кристенсен завершил атаку датчан дальний ударом после серии спасений Сафонова, а вскоре Мехле поймал в новом быстром выпаде Фернандеса и компаниию при перестроении и установил окончательный счет.

Россия в третий раз подряд вылетела на чемпионате Европы после 2008 года. Итог Евро-2020: два разгромных поражения — на старте было 0:3 от Бельгии, одна скромная победа — 1:0 против Финляндии и последнее место в группе.

Сразу после матча на вопросы телевизионщиков ответили Артем Дзюба, Александр Соболев, Игорь Дивеев и Александр Головин — и это вышло в эфир «Матч ТВ». Тогда же Черчесов назвал игру лучшей на турнире и поблагодарил команду.

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Капитан и форвард сборной России Артем Дзюба свое телеинтервью после матча начал с монолога:

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— Прежде всего, хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, хоть и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне… Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, неправильно мы распоряжаемся…

Мы все вместе проигрываем, мы все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки, прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили, но когда ты сам себе на протяжении всего турнира привозишь голы… Не говорю, что условно кто-то, мы — игроки, футболисты. Конечно же, из-за этого проигрываем…

Первый гол — на ровном месте. Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них — полумомент, сумасшедший удар — гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда — опять сами себя убиваем. Психология, наверное.

Еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил: мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились. Но на таком уровне… Хотели отыграться, но получили третий и четвертый.

Еще хотелось бы отметить, что атмосфера — потрясающая. Вот, к чему нам надо стремиться. И играть в футбол, и так же болеть.

На вопрос, сказалось ли давление трибун заполненного стадиона «Паркен» и почти полное отсутствие болельщиков из России, капитан добавил:

— Нет. Просто не может у нас быть лучший плеймейкер в команде — вратарь. Все передачи — вратарю, как только хороший соперник, добротный. Если бельгийцы, видно, уровень выше, то Дания — примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол, понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы — мы с ними справлялись.

Говорю: на таком уровне забиваешь гол, 1:0 лидируешь, игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, мы — 0:1. Вот так вот мы любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались.
Артем Дзюба
капитан сборной России по футболу

Также у Дзюбы уточнили, мог ли сломать команду психологически именно второй гол (после ошибки Зобнина с передачей на Сафонова), на что игрок ответил:

— Он сломил немножко. Но мы, наоборот, хотели помочь Зобе, он извинился в раздевалке. Понятно, что неприятно. И Зоба — боец сам по себе. Наверное, все так можем ошибиться. Но именно когда гол забили, шанс небольшой замаячил реально, был какой-то момент, когда начали подходить. И, к сожалению, пропускаем такой сумасшедший мяч с 40 метров. Сафон перед этим тащит трижды подряд — и мы все равно пропускаем, начинаем разваливаться, какие-то контратаки — любой вынос у них, мы сразу падаем и спотыкаемся. Вот в этом наше, помимо всего прочего, на таком уровне нельзя спотыкаться и падать.

Нападающий сборной России Александр Соболев начал телеинтервью с обращения относительно партнера по национальной команде и клубу:

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— Наверное, я бы хотел в первую очередь попросить всех: не накидываться на Рому Зобнину. Он — человек, все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Бывает, правда. Не стоит на него накидываться. Виноваты все. Выигрывают все и проигрывают все. Сегодня проиграла вся команда.

На вопросы о том, есть ли влияние на игру психологии и отсутствия большого числа болельщиков из России, форвард добавил:

— Я думаю, что нет. Если говорить именно о болельщиках, то здесь фантастическая поддержка. Первый раз, наверное, такое видео: просто пас отдают друг другу, а весь стадион на ушах. А в плане психология — нет, никак не повлияла. Проиграли мы сегодня сами.

Защитник сборной России Игорь Дивеев емко объяснил, что пошло не так в этом матче:

— До первого гола все было под контролем. У них не было моментов. Потом мы пропустили первый, пошли на перерыв, вышли — и пропустили три гола.

О втором пропущенном голе и извинениях Зобнина футболист добавил:

— Мы поддержали Рому. Все бывает, все ошибаются. Забили пенальти и хотели сравнять счет. Что сказал Черчесов в раздевалке? Что было в раздевалке, пусть в раздевалке и останется, хорошо?

О болельщиках сборной России, которых почти не было на заполненном датском стадионе, защитник сказал:

— Болельщики были, мы их видели. Спасибо им за то, что поддержали нас. Мы настраивались на 100 процентов. Знали, что будет тяжело.

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Полузащитник сборной России Александр Головин извинился за то, что не реализовал свой момент при счете 0:0 в первом тайме. Телеинтервью началось с вопроса, мог ли надломить команду второй гол «из ничего»:

— Я думаю, в какой-то мере — да, но… Мы пытались пойти всеми силами вперед, исправить ситуацию, но уже было поздно. Поэтому и пропустили еще.

На вопрос о плане на игру, который работал до первого гола, полузащитник заметил:

— Думаю, что да. Они стали играть более закрыто. И тяжело, когда ты понимаешь, что уже проигрываешь. Думаю, в какой-то мере тоже моя вина — был момент, чтобы забить, мы могли вести 1:0. Хочется извиниться за свой момент. Сложно, в общем, говорить об этом.

Артем Агапов

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
 Эмоциональная речь Дзюбы после вылета с Евро — про извинения и хейтеров: «Любим приключения на свою жопу, поэтому обкакались»
«Те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро
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ФРГ
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Италия
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Франция
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