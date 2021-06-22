Ургант высмеял сборную России после поражения от датчан

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Российская команда в понедельник уступила сборной Дании со счетом 1:4 и заняла четвертое место в группе.

Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил телеведущий.

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