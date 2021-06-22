Ургант высмеял сборную России после поражения от датчан
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» прокомментировал поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» прокомментировал поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу.
Российская команда в понедельник уступила сборной Дании со счетом 1:4 и заняла четвертое место в группе.
Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил телеведущий.
По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш — самый красивый, с пенальти», — добавил Ургант.