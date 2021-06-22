«С нами надо считаться!» Датские СМИ в экстазе от победы над Россией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«С нами надо считаться!» Датские СМИ в экстазе от победы над Россией

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выход сборной Дании в плей-офф ЕВРО-2020 ожидаемо стал главной темой для прессы в скандинавской стране. Ведь красно-белые сотворили подвиг: после двух поражений кряду от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), помноженных на сердечный приступ лидера Кристиана Эриксена, вырваться на второе место в группе B — такое дорогого стоит.

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Но триумфаторам стоит сказать спасибо не только своим волевым качествам, но и сборной России. Игроки Станислава Черчесова провалили последний матч группового этапа и позволили Дании добиться нужной разницы забитых/пропущенных мячей.

Вот что пишут о встрече Россия — Дания (1:4) скандинавские СМИ.

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В. Т.: «Дания — команда! Дания — маленькие гиганты. Команда, в которую верят все, когда их собственные страны не играют… В сегодняшнем вечере множество символических образов. Это и гол Андреаса Кристенсена, после которого стадион в Копенгагене буквально взорвался; это и датская скамейка, сбившаяся в кучу и ликующая. Мы много говорили о единстве Дании после кошмара Эриксена, но мы действительно не можем оставить это без внимания. Маленькие гиганты держатся вместе, и это потрясающее зрелище. Такое же потрясающее, как и первый гол Дании. С ней и ее силой надо считаться!».

ТV 2: «Пока датчане ждали помощи от Бельгии, футболист сборной России допустил нелепейшую ошибку при передаче назад, и Поульсен забил самый простой мяч в своей карьере. И пускай Артем Дзюба реализовал 11-метровый, дальше было наше время на родной арене. 3:1, 4:1 — Дания выходит в 1/8 финала ЕВРО!».

Еkstrabladet.dk: «Летопись международного футбола переписана: впервые на ЕВРО команда вышла из группы, проиграв первые два матча на турнире. Неудача от финнов, неудача от бельгийцев — против России на поле вышла совсем другая команда. Команда героев, которая с мощной поддержкой родных трибун сделала свое дело. 26 июня нас ждет матч с Уэльсом. В этот день будет ровно 29 лет со дня триумфа Дании на ЕВРО-1992. Настоящая история!».

И кто посмеет сказать, что похвала зарубежных журналистов в адрес своих футболистов несправедлива?

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* * *

Отметим, что в 1/8 финала континентального первенства сборная Дании встретится с валлийцами, ставшими вторыми в квартете А. Встреча состоится 26-го числа в Амстердаме (Нидерланды).

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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