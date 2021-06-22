«С нами надо считаться!» Датские СМИ в экстазе от победы над Россией

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Но триумфаторам стоит сказать спасибо не только своим волевым качествам, но и сборной России. Игроки Станислава Черчесова провалили последний матч группового этапа и позволили Дании добиться нужной разницы забитых/пропущенных мячей.

Вот что пишут о встрече Россия — Дания (1:4) скандинавские СМИ.

В. Т.: «Дания — команда! Дания — маленькие гиганты. Команда, в которую верят все, когда их собственные страны не играют… В сегодняшнем вечере множество символических образов. Это и гол Андреаса Кристенсена, после которого стадион в Копенгагене буквально взорвался; это и датская скамейка, сбившаяся в кучу и ликующая. Мы много говорили о единстве Дании после кошмара Эриксена, но мы действительно не можем оставить это без внимания. Маленькие гиганты держатся вместе, и это потрясающее зрелище. Такое же потрясающее, как и первый гол Дании. С ней и ее силой надо считаться!».

ТV 2: «Пока датчане ждали помощи от Бельгии, футболист сборной России допустил нелепейшую ошибку при передаче назад, и Поульсен забил самый простой мяч в своей карьере. И пускай Артем Дзюба реализовал 11-метровый, дальше было наше время на родной арене. 3:1, 4:1 — Дания выходит в 1/8 финала ЕВРО!».

Еkstrabladet.dk: «Летопись международного футбола переписана: впервые на ЕВРО команда вышла из группы, проиграв первые два матча на турнире. Неудача от финнов, неудача от бельгийцев — против России на поле вышла совсем другая команда. Команда героев, которая с мощной поддержкой родных трибун сделала свое дело. 26 июня нас ждет матч с Уэльсом. В этот день будет ровно 29 лет со дня триумфа Дании на ЕВРО-1992. Настоящая история!».

И кто посмеет сказать, что похвала зарубежных журналистов в адрес своих футболистов несправедлива?

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