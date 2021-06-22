Футболисты сборной России вернулись в Москву после выступления на Евро
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата Европы против команды Дании, кадры показал телеканал «Матч ТВ».
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата Европы против команды Дании, кадры показал телеканал «Матч ТВ».
Сборная России в понедельник проиграла в Копенгагене датчанам со счетом 1:4 в заключительном матче группового этапа ЕВРО-2020 и завершила выступление на турнире. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе с тремя очками в трех играх.
«(Во время полета у игроков) была некая опустошенность, потому что не решена главная задача, мы не вышли из группы в этот раз. Переживаем, как и все люди, как и все спортсмены, это достаточно тяжело. Жизнь продолжается. Я понимаю, что все мы живем эмоциями (домашнего) чемпионата мира, помним ту радость, те восторги, которые были. Но сейчас сложилось так», — сказал