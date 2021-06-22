Футболисты сборной России вернулись в Москву после выступления на Евро

«(Во время полета у игроков) была некая опустошенность, потому что не решена главная задача, мы не вышли из группы в этот раз. Переживаем, как и все люди, как и все спортсмены, это достаточно тяжело. Жизнь продолжается. Я понимаю, что все мы живем эмоциями (домашнего) чемпионата мира, помним ту радость, те восторги, которые были. Но сейчас сложилось так», — сказал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.