УЕФА не планирует переносить полуфиналы и финал Евро из Лондона

В понедельник премьер Италии Марио Драги высказался против проведения финала ЕВРО-2020 в Британии — стране, по его словам, с «быстрым ростом заражений» COVID-19.
«УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и власти страны успешно работают в тесном сотрудничестве, чтобы провести полуфиналы и финал чемпионата Европы на стадионе “Уэмбли”, и нет никаких планов менять место проведения этих игр», — приводит Рейтер заявление представителя УЕФА.
Полуфинальные матчи должны состояться в Лондоне 6 и 7 июля, финал — 11 июля. ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
По последним данным, число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки выросло на 10 633, скончались пять человек. Британские власти планировали полностью отменить коронавирусные ограничения после 21 июня, однако из-за стремительного распространения индийского штамма снятие всех ограничений перенесено на четыре недели — до 19 июля.