УЕФА не планирует переносить полуфиналы и финал Евро из Лондона

В понедельник премьер Италии Марио Драги высказался против проведения финала ЕВРО-2020 в Британии — стране, по его словам, с «быстрым ростом заражений» COVID-19.

«УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и власти страны успешно работают в тесном сотрудничестве, чтобы провести полуфиналы и финал чемпионата Европы на стадионе “Уэмбли”, и нет никаких планов менять место проведения этих игр», — приводит Рейтер заявление представителя УЕФА.

Полуфинальные матчи должны состояться в Лондоне 6 и 7 июля, финал — 11 июля. ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.