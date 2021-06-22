Онопко готов сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России

«Это будет решать руководство (вопрос о смене тренера — прим. РИА Новости). Но нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста, Нужно разбирать всё в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать всё на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и всё развалил», — цитирует тренера телеканал РБК.