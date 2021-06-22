Онопко готов сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тренер Виктор Онопко заявил о намерении прийти на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России по футболу.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Тренер Виктор Онопко заявил о намерении прийти на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России по футболу.
В понедельник вечером национальная команда разгромно уступила сборной Дании со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. В своем квартете подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место и завершили борьбу на европейском первенстве.
«Это будет решать руководство (вопрос о смене тренера — прим. РИА Новости). Но нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста, Нужно разбирать всё в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать всё на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и всё развалил», — цитирует тренера телеканал РБК.
На вопрос о собственной готовности возглавить национальную сборную Онопко ответил положительно.
«Конечно. С удовольствием», — добавил он.
Сборная России в шестой раз приняла участие в чемпионате Европы и в пятый раз не сумела преодолеть групповой этап. В 2008 году национальная команда стала обладателем бронзовых медалей турнира.