Стало известно, сколько сборная России получит за выступление на Евро
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за выступление на чемпионате Европы, следует из данных, обнародованных
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за выступление на чемпионате Европы, следует из данных, обнародованных
Каждая сборная заработала 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) за выход в финальную стадию ЕВРО. На групповом этапе каждая победа приносит команде 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей), ничья — 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).
На чемпионате Европы — 2021 сборная России разгромно уступила командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и обыграла финнов (1:0). В группе В россияне заняли последнее место и покинули турнир.