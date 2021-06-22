Стало известно, сколько сборная России получит за выступление на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько сборная России получит за выступление на Евро

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за выступление на чемпионате Европы, следует из данных, обнародованных пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций.

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фотографий
45
фотографий
45
фотографий

Каждая сборная заработала 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) за выход в финальную стадию ЕВРО. На групповом этапе каждая победа приносит команде 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей), ничья — 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).

Во время загрузки произошла ошибка.

На чемпионате Европы — 2021 сборная России разгромно уступила командам Дании (1:4) и Бельгии (0:3) и обыграла финнов (1:0). В группе В россияне заняли последнее место и покинули турнир.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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Репортажи
Фото
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
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