Петербург попрощался со сборной России, но не с Евро: фото из фан-зоны
За последним, как оказалось матчем российской сборной на Евро-2020 в петербургской
За последним, как оказалось матчем российской сборной на Евро-2020 в петербургской
Их могло быть и больше, но несколько дней назад власти Петербурга
Матч Дания — Россия был решающим для обеих команд в борьбе за выход в
Но ни того, ни другого российская сборная добиться не смогла, проиграв датчанам 1:4. Это стало вторым и последним поражением сборной России на Евро-2020, причем оба провальных матча были проиграны с разницей в три мяча.
То, как эмоционально реагировали на ход этой бесславной для российского футбола игры болельщики в Петербурге — в фоторепортаже ИА REGNUM.
С российской сборной на этом чемпионате все уже попрощались, но Евро-2020 пока остаётся в Петербурге. Напомним, что 23 июня в городе на Неве сыграют Швеция — Польша, начало 19:00 мск, а затем, после перерыва, 2 июля в Петербурге пройдет матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу.