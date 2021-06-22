Петербург попрощался со сборной России, но не с Евро: фото из фан-зоны

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Их могло быть и больше, но несколько дней назад власти Петербурга из-за ухудшения эпидемической ситуации уменьшили максимальную наполняемость фан-зоны с пяти до трех тысяч человек, запретили продавать там еду и потребовали обязательного ношения масок. Судя по тому, что увидел корреспондент ИА REGNUM вечером 21 июня, фанаты благополучно забыли и про еду, и про маски.

Матч Дания — Россия был решающим для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф европейского первенства по футболу. Сборную России, до этого проигравшую бельгийцам и выигравшую у финнов на домашнем стадионе в Петербурге, в Копенгагене устраивала только победа или, на худой конец, ничья.

Но ни того, ни другого российская сборная добиться не смогла, проиграв датчанам 1:4. Это стало вторым и последним поражением сборной России на Евро-2020, причем оба провальных матча были проиграны с разницей в три мяча.

То, как эмоционально реагировали на ход этой бесславной для российского футбола игры болельщики в Петербурге — в фоторепортаже ИА REGNUM.