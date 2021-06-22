УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро в Мюнхене из-за политического контекста

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии, так как организация является политически и религиозно нейтральной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Встреча между командами Германии и Венгрии состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск. Сборная Германии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы F, лидируют французы (4), третьими идут португальцы (3), замыкают таблицу венгры (1). Ранее издание Guardian сообщило, что Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет.

«УЕФА получил от мэра Мюнхена Дитера Райтера просьбу от имени городского совета осветить арену Мюнхена цветами радуги на предстоящем матче группового этапа между командами Германии и Венгрии, — говорится в сообщении. — УЕФА понимает, что намерение состоит в том, чтобы послать сигнал, способствующий разнообразию и инклюзивности — делу, которое УЕФА поддерживает на протяжении многих лет, объединив усилия с европейскими клубами, национальными сборными и их игроками, запустив кампании и проведя множество мероприятий по всей Европе, чтобы продвигать идею о том, что футбол должен быть открыт для всех, и поэтому УЕФА предложил альтернативные даты освещения, которые лучше соответствуют существующим событиям».

«Расизм, гомофобия, сексизм и все формы дискриминации являются пятном на нашем обществе и представляют собой одну из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается игра. Дискриминационное поведение омрачает как сами матчи, так и онлайн-дискурс о любимом нами виде спорта за пределами стадионов. Однако УЕФА в соответствии со своим уставом является политически и религиозно нейтральной организацией. Учитывая политический контекст этого конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом, УЕФА должен отклонить этот запрос», — отметили в УЕФА.