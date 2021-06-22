Черчесов остается в сборной после провала на Евро? Уходить сам тренер не собирается
К чему это приведет?
К чему это приведет?
Вчера для сборной России закончился Евро-2020. С Данией нам было достаточно сыграть вничью, но при счете 1:2 команда рассыпалась и устроилась на полноценный разгром. За три матча сборная забила только один мяч с игры и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.
Теперь, когда Евро уже позади, ключевой становится другая тема. Сборная России не выполнила задачу на Евро, которую неделю назад озвучивал президент РФС Александр Дюков: «Сборной России поставлена задача выхода из группы. Это непростая задача, но будем надеяться, что она будет выполнена».
Самое время понять, что будет со сборной России дальше.
Контракт с Черчесовым рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, финальная часть которого пройдет в
В нашем составе было много футболистов, кто впервые в сборной [на крупном турнире], они приобрели опыт. Они не просто тренировались, мы позволили им быть игроками основы. Это не случайно: скоро отбор на чемпионат мира. В сентябре игра с хорватами. Надо делать боеспособную команду.
Главный босс российского футбола Александр Дюков после провала с Данией напомнил о невыполненной задаче, но говорить конкретно о возможной смене тренера не стал:
«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно», — сказал Дюков.
Несмотря на отсутствие поддержки в адрес главного тренера, все выглядит так, будто РФС не станет менять Черчесова после провала на Евро. Во многом это объяснимо: другого российского специалиста, прямо сейчас готового к сборной, просто нет.
Станислав Черчесов непрерывно работает с национальной командой почти пять лет — 4 года и 10 месяцев. Дольше за один заход сборную не возглавлял никто: Романцев, тренировавший ее около пяти с половиной лет, брал перерыв с 1996-го по 1998-й.
Итоги:
Это могло произойти из неудач в товарищеских матчах, которые тренер упорно называл контрольными. В первых 9 играх во главе сборной Черчесов победил только трижды — и, по воспоминания Евгения Ловчева, оказался на волосок от увольнения:
«Сборная неудачно проводила товарищеские матчи, и в марте 2017-го перед встречей с Бельгией Мутко мне сказал: «У меня нет выхода — если завтра проиграем, Черчесова придется убирать».
Тогда Россия проигрывала 1:3, но Черчесова внезапно спас Александр Бухаров, забивший за сборную только в той самой игре. Сначала он сделал голевую на Миранчука, а потом сравнял сам — и сохранил главному тренеру его место.
Без этого история сборной России наверняка сложилась бы совсем иначе. Но пока имеем что имеем — вылет с Евро и отбор на следующий ЧМ вместе с Черчесовым.