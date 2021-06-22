Черчесов остается в сборной после провала на Евро? Уходить сам тренер не собирается

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22:00Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22:00Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
22
4
Польша
21
Группа F
1
Франция
24
2
Германия
23
3
Португалия
23
4
Венгрия
21
14:36 (мск), источник: Sport24

Черчесов остается в сборной после провала на Евро? Уходить сам тренер не собирается

К чему это приведет?

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Россия на Евро: дно

Вчера для сборной России закончился Евро-2020. С Данией нам было достаточно сыграть вничью, но при счете 1:2 команда рассыпалась и устроилась на полноценный разгром. За три матча сборная забила только один мяч с игры и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.

Теперь, когда Евро уже позади, ключевой становится другая тема. Сборная России не выполнила задачу на Евро, которую неделю назад озвучивал президент РФС Александр Дюков: «Сборной России поставлена задача выхода из группы. Это непростая задача, но будем надеяться, что она будет выполнена».

Самое время понять, что будет со сборной России дальше.

Контракт с Черчесовым рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, финальная часть которого пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Соглашение было подписано в прошлом году, и, судя по словам тренера после Дании, он планирует полностью его отработать:

В нашем составе было много футболистов, кто впервые в сборной [на крупном турнире], они приобрели опыт. Они не просто тренировались, мы позволили им быть игроками основы. Это не случайно: скоро отбор на чемпионат мира. В сентябре игра с хорватами. Надо делать боеспособную команду.
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

Главный босс российского футбола Александр Дюков после провала с Данией напомнил о невыполненной задаче, но говорить конкретно о возможной смене тренера не стал:

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно», — сказал Дюков.

Несмотря на отсутствие поддержки в адрес главного тренера, все выглядит так, будто РФС не станет менять Черчесова после провала на Евро. Во многом это объяснимо: другого российского специалиста, прямо сейчас готового к сборной, просто нет.

Эпоха Черчесова в сборной России — самый длинный отрезок в истории и антирекорд по количеству поражений

Станислав Черчесов непрерывно работает с национальной командой почти пять лет — 4 года и 10 месяцев. Дольше за один заход сборную не возглавлял никто: Романцев, тренировавший ее около пяти с половиной лет, брал перерыв с 1996-го по 1998-й.

Итоги:

  • Черчесов стал всего лишь вторым тренером в истории сборной России, который вывел ее в плей-офф на крупном турнире. До ЧМ-18 (вы наверняка это помните) у нас был только Евро-2008 с Гусом Хиддинком.
  • Всего со сборной России Черчесов провел 57 матчей: 24 раза победил, 13 раз сыграл вничью и проиграл 20 матчей. Процент побед — 42. Хуже было только у Игнатьева и Бышовца — в конце 90-х.
  • По итогам матча с Данией Станислав Черчесов установил антирекорд сборной России. Больше 20 поражений в команде не было ни при одном из его предшественников. Хотя процент неудачных результатов все-таки не самый ужасный — хуже, например, было при Слуцком и Бышовце.
  • Рекорды сборной при Черчесове — самая крупная победа в истории (над Сан-Марино, 9:0) и повторение 7 побед в отборе на Евро (такое было только при Романцеве в 1995-м).
  • На момент назначения Черчесова, в 2016 году, сборная России после унизительного Евро занимала 38-е место в рейтинге ФИФА. На этой же строчке она остается и сейчас. Выше нас в том числе Украина, Венгрия, Иран и Япония.
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Малоизвестный факт: Черчесова могли снять еще до легендарного ЧМ-2018

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Это могло произойти из неудач в товарищеских матчах, которые тренер упорно называл контрольными. В первых 9 играх во главе сборной Черчесов победил только трижды — и, по воспоминания Евгения Ловчева, оказался на волосок от увольнения:

«Сборная неудачно проводила товарищеские матчи, и в марте 2017-го перед встречей с Бельгией Мутко мне сказал: «У меня нет выхода — если завтра проиграем, Черчесова придется убирать».

Тогда Россия проигрывала 1:3, но Черчесова внезапно спас Александр Бухаров, забивший за сборную только в той самой игре. Сначала он сделал голевую на Миранчука, а потом сравнял сам — и сохранил главному тренеру его место.

Без этого история сборной России наверняка сложилась бы совсем иначе. Но пока имеем что имеем — вылет с Евро и отбор на следующий ЧМ вместе с Черчесовым.

Россия
1:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
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