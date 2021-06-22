Черчесов остается в сборной после провала на Евро? Уходить сам тренер не собирается

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Вчера для сборной России закончился Евро-2020. С Данией нам было достаточно сыграть вничью, но при счете 1:2 команда рассыпалась и устроилась на полноценный разгром. За три матча сборная забила только один мяч с игры и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.

Теперь, когда Евро уже позади, ключевой становится другая тема. Сборная России не выполнила задачу на Евро, которую неделю назад озвучивал президент РФС Александр Дюков: «Сборной России поставлена задача выхода из группы. Это непростая задача, но будем надеяться, что она будет выполнена».

Самое время понять, что будет со сборной России дальше.

Контракт с Черчесовым рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, финальная часть которого пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Соглашение было подписано в прошлом году, и, судя по словам тренера после Дании, он планирует полностью его отработать:

В нашем составе было много футболистов, кто впервые в сборной [на крупном турнире], они приобрели опыт. Они не просто тренировались, мы позволили им быть игроками основы. Это не случайно: скоро отбор на чемпионат мира. В сентябре игра с хорватами. Надо делать боеспособную команду. Станислав Черчесов главный тренер сборной России

Главный босс российского футбола Александр Дюков после провала с Данией напомнил о невыполненной задаче, но говорить конкретно о возможной смене тренера не стал:

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно», — сказал Дюков.

Несмотря на отсутствие поддержки в адрес главного тренера, все выглядит так, будто РФС не станет менять Черчесова после провала на Евро. Во многом это объяснимо: другого российского специалиста, прямо сейчас готового к сборной, просто нет.

Эпоха Черчесова в сборной России — самый длинный отрезок в истории и антирекорд по количеству поражений

Станислав Черчесов непрерывно работает с национальной командой почти пять лет — 4 года и 10 месяцев. Дольше за один заход сборную не возглавлял никто: Романцев, тренировавший ее около пяти с половиной лет, брал перерыв с 1996-го по 1998-й.

Итоги:

Черчесов стал всего лишь вторым тренером в истории сборной России, который вывел ее в плей-офф на крупном турнире. До ЧМ-18 (вы наверняка это помните) у нас был только Евро-2008 с Гусом Хиддинком.

на крупном турнире. До ЧМ-18 (вы наверняка это помните) у нас был только Евро-2008 с Гусом Хиддинком. Всего со сборной России Черчесов провел 57 матчей: 24 раза победил, 13 раз сыграл вничью и проиграл 20 матчей. Процент побед — 42. Хуже было только у Игнатьева и Бышовца — в конце 90-х.

По итогам матча с Данией Станислав Черчесов установил антирекорд сборной России. Больше 20 поражений в команде не было ни при одном из его предшественников. Хотя процент неудачных результатов все-таки не самый ужасный — хуже, например, было при Слуцком и Бышовце.

не самый ужасный — хуже, например, было при Слуцком и Бышовце. Рекорды сборной при Черчесове — самая крупная победа в истории (над Сан-Марино, 9:0) и повторение 7 побед в отборе на Евро (такое было только при Романцеве в 1995-м).

9:0) и повторение 7 побед в отборе на Евро (такое было только при Романцеве в 1995-м). На момент назначения Черчесова, в 2016 году, сборная России после унизительного Евро занимала 38-е место в рейтинге ФИФА. На этой же строчке она остается и сейчас. Выше нас в том числе Украина, Венгрия, Иран и Япония.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQBGw8VDNPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Малоизвестный факт: Черчесова могли снять еще до легендарного ЧМ-2018

Это могло произойти из неудач в товарищеских матчах, которые тренер упорно называл контрольными. В первых 9 играх во главе сборной Черчесов победил только трижды — и, по воспоминания Евгения Ловчева, оказался на волосок от увольнения:

«Сборная неудачно проводила товарищеские матчи, и в марте 2017-го перед встречей с Бельгией Мутко мне сказал: «У меня нет выхода — если завтра проиграем, Черчесова придется убирать».

Тогда Россия проигрывала 1:3, но Черчесова внезапно спас Александр Бухаров, забивший за сборную только в той самой игре. Сначала он сделал голевую на Миранчука, а потом сравнял сам — и сохранил главному тренеру его место.