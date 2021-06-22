«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России

После матча некоторые игроки и эксперты уже успели дать не самые однозначные комментарии по поводу неудачного выступления команды на турнире. А помните ли вы, кто и как комментировал неудачи сборной на предыдущих крупных соревнованиях? Попробуйте свои силы в нашей викторине и вспомните, кто и что сказал.