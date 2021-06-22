Экс-глава РФС заявил об отсутствии кандидатов на пост наставника сборной России

— Нет никого. У нас нет очереди на должность главного тренера. Это достаточно непростой вопрос. У нас ведь были уже иностранцы разного уровня, но все до одного с высокой квалификацией. При Гусе Хиддинке получился неплохой результат, третье-четвертое место на чемпионате Европы при хорошей игре. Ну, кроме двух матчей с Испанией, все остальное было хорошо и здорово. И все, это исключение.

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Фабио Капелло, выдающийся тренер, Дик Адвокат — тоже неплохой специалист, который добивался хороших результатов. Что такое главный тренер и замена главного тренера? Должна быть группа селекционная в РФС, которая имела бы перспективу.

Так в Германии делается. Мы уже заранее знаем, что был один тренер, затем пришел Йоахим Лев, поработал, затем уже знали, кто будет следующим. Есть четкое понимание того, кто кого заменит. У нас же это все, к сожалению, происходит стихийно, — сказал Колосков «Газете.Ru».