Экс-глава РФС заявил об отсутствии кандидатов на пост наставника сборной России
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у национальной команды нет достойного кандидата на пост главного тренера.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у национальной команды нет достойного кандидата на пост главного тренера.
— Нет никого. У нас нет очереди на должность главного тренера. Это достаточно непростой вопрос. У нас ведь были уже иностранцы разного уровня, но все до одного с высокой квалификацией. При Гусе Хиддинке получился неплохой результат,
Фабио Капелло, выдающийся тренер, Дик Адвокат — тоже неплохой специалист, который добивался хороших результатов. Что такое главный тренер и замена главного тренера? Должна быть группа селекционная в РФС, которая имела бы перспективу.
Так в Германии делается. Мы уже заранее знаем, что был один тренер, затем пришел Йоахим Лев, поработал, затем уже знали, кто будет следующим. Есть четкое понимание того, кто кого заменит. У нас же это все, к сожалению, происходит стихийно, — сказал Колосков «Газете.Ru».
Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 и не смогла пробиться в