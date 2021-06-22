Роман Зобнин закрыл комментарии в «Инстаграме». После его ошибки Дания забила второй гол
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы — 2020.
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин закрыл комментарии в своём «инстаграме» после вылета команды с чемпионата Европы — 2020.
Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. Зобнин стал виновником второго пропущенного мяча. Он отдал передачу с фланга на вратаря Матвея Сафонова, но не увидел нападающего, который перехватил мяч и отправил его в сетку.
В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в