Роман Зобнин закрыл комментарии в «Инстаграме». После его ошибки Дания забила второй гол

Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. Зобнин стал виновником второго пропущенного мяча. Он отдал передачу с фланга на вратаря Матвея Сафонова, но не увидел нападающего, который перехватил мяч и отправил его в сетку.