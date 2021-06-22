А вы никогда не ошибались?! Открытое письмо хейтерам Зобнина

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Мнение.

Когда на 59-й минуте матча в Копенгагене Роман Зобнин вывел Юссуфа Поульсена на пустые ворота, сразу после дикого разочарования — к тому моменту спасти игру представлялось вполне реальным — в голове пронеслось: «Парню — кранты. Дерьмо польется на него ушатами, отмываться придется долго, о спокойной жизни можно забыть».

Посмотрел соцсети еще до финального свистка: стоны, мат, истерические вопли стояли на Руси Великой, а главным объектом огульной критики стал, конечно, хавбек «Спартака».

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2598509742840?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Безусловно, ошибка Романа навсегда войдет в историю эпикфейлов нашей сборной, точно так же, как, например, роковой промах вратаря Александра Филимонова в 1999-м на 88-й минуте легендарной встречи отбора на Евро-2000 с Украиной. Тем более еще неизвестно, кто из них виноват больше. В «Лужниках» Шевченко тогда хотя бы закрутил мяч в створ ворот, пусть и от самой бровки, а сейчас на Зобнина никто из соперников не давил. Полузащитник просто не поднял глаза в сторону своей штрафной перед пасом, выдав его по идеальной для датчанина траектории.

Так что же, гнев оправдан? Нет, нет и еще раз нет!

Прежде чем поливать Романа помоями, признайтесь самим себе — вы никогда не допускали подобных ошибок? Даже не в спорте, чисто по жизни. Если ответ станет отрицательным, срочно посмотритесь в зеркало — наверняка за спиной выросли два крыла, а над головой образовался нимб. Нет, хейтеры Зобнина, так бывает только в сказках, а вы все — взрослые люди, пусть кто-то из вас и обладает широкой фантазией.

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И потом, у нас, увы, очень короткая память. Не Зобнин ли был мотором команды, которая всего три года находилась в миллиметрах от полуфинала ЧМ-2018? Пробег за 11 километров в каждом матче того турнира свидетельствует — именно Роман. Не он ли восстановился в рекордно короткие сроки от разрыва «крестов», чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира, лишая себя всех благ жизни обычного человека, лишь бы успеть? Зобнин. Не хавбек ли «Спартака» справился в прошлом году с ковидом, чтобы вернуться и в клуб, и в национальную команду сильным? Как это бывает непросто, спросите у Зелимхана Бакаева, который до сих пор никак не выйдет на пик после перенесенной еще весной 2020-го инфекции.

В конце концов, Зобнина можно обвинять в чем угодно, только не в отсутствии бойцовских качеств, «катании ваты» (цитата экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова), вялости и безволии на поле. Случается, что у Романа не идет, но он никогда не переставал бороться и сражаться — в том числе и выступая под российским флагом. Черчесов, при всем неоднозначном отношении к нему общества, себе не враг и не идиот — раз тренер даже после такой атомной ошибки не стал менять Зобнина, значит, понимал, что тот: а) не расклеился; б) по-прежнему приносит пользу.

Право на ошибку есть у каждого. Так не лишайте его Романа. Тем более он сам себе — лучший судья. Не сомневаюсь, что сейчас Зобнин переживает как никто другой.

Мы тоже дико расстроены. Но лично я верю, что Роман перевернет эту страницу и еще проведет немало ярких встреч в составе сборной России. И тогда вызовет уже восхищение, а не повальный хейт.

Автор: Вячеслав Короткин